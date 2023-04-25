【消費券2023】MOKO名牌1折　BURBERRY銀包／PRADA皮鞋／MOSCHINO服飾　旅客$1萬「歡迎你禮包」

隨港府上周派發新一輪消費券，全城充斥著購物氣氛，香港不少商場也推出優惠吸客。MOKO新世紀廣場推出「MOKO勁賞Hi-5嘉年華巡禮」，由5月1日至5月31日聯同全場知名品牌推出逾萬件最平1折的優惠商品，包括名牌單品、珠寶首飾、美妝、時尚服飾、旅行用品、潮流運動及家居電器等等。

當中，抵買推介必選名牌貨品專門店LDeluxe推出多款低至1折的名牌單品，包括BURBERRY銀包／零錢包／卡片套、PRADA皮鞋和MOSCHINO服飾均以1折發售。另外，運動品牌SKECHERS 25折休閒鞋、床品牌子Natural Home無皺床品套裝34折、天然有機護膚品牌CANVAS護膚保養套裝5折、澳洲床褥Emmas & Dentons指定系列枕頭54折、珠寶品牌謝瑞麟特選18K鑽飾57折、潮人時尚服飾品牌Lee牛仔褸及牛仔褲套裝41折等。

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此外，The Point會員即日至6月30日，在場內即日以電子貨幣消費滿6,500元，就可以得到500元贈券套裝，當中包括200元新地商場贈券、200元MOKO活動電子贈券及100元T Galleria Beauty by DFS電子贈券。如果使用恒生信用卡同日簽賬滿1,500元，就可以有50元Point Dollar；滿3,000元，就可以有100元Point Dollar；滿9,000元，就可以有360元Point Dollar，累積最多可獲510元。

旅客凡於5月1至7日換領「MOKO血拼之選」或「恒生信用卡」禮遇，可以額外獲贈港鐵旅客八達通1張，內附50元儲值額，名額共1,000個。同時由即日至5月7日，旅客無需消費，只要透過MOKOHK微信小程序預留獎賞換領證，並到場出示有效旅遊證件，即可領取10,000元「歡迎你禮包」，內附珠寶、家居電器、健康產品及美妝品牌之購物贈券。

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