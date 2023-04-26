逢週三低至8折搶購機票 Häagen-Dazs雙球雪糕買1送1

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 中銀信用卡×永安旅遊：逢週三低至8折搶購機票

中銀信用卡聯同永安旅遊推出「週三喜飛」優惠，逢週三提供熱門旅遊地區機票，讓客戶以低至8 折搶購。由即日起至12月31日，中銀Visa/Mastercard信用卡客戶可於每個星期三中午12點，登入永安旅遊「週三喜飛」網頁查看並輸入當週推廣碼，就可以特惠價格搶購當週熱門地區機票。

每逢星期三將更新不同地區機票優惠，本週三（4月26日）將會推出日本來回機票優惠，滿港幣1,800元並輸入優惠碼「BOCT206」減250元。

輸入優惠碼600元折扣

此外，由即日起至6 月30 日，客戶憑中銀Visa/Mastercard 信用卡於hk.wingontravel.com/bochk-2023預訂酒店、機票及自由行套票，並輸入以下推廣碼亦可享高達港幣600元折扣：

單一簽賬額滿 即時折扣 推廣碼 優惠一、預訂任何本地/ 海外酒店 1500元 150元 BOCH150 優惠二、預訂機票 1500元 150元 BOCT150 優惠三、 預訂自由行套票 1500元 300元 BOCP300

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2. ZA Card：Häagen-Dazs™雙球雪糕 買一送一

即日起至4月30日，憑ZA Card 於Häagen-Dazs™ 全線香港專門店購買雙球雪糕，即享買一送一優惠。此外，將本次活動分享到Facebook 或 Whatsapp，可獲一張4月百萬勁抽券。

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3. OK 便利店：本週激筍

即日起至4月30日，OK便利店推出激筍優惠，樂事薯片平均每件6元、阿波蘿MONAKA雪糕平均每件7.34元、維他奶平均每件低至5.34元。

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【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？ 外管局叫買A股可留意？

撰文：hket小編

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