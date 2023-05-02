【網絡熱話】每月付$5000家用影響上流？ 網民︰唔俾家用其實都上流唔到

「付不付家用」、「付多少家用」這些題目，向來在「父母界」和「子女界」之間出現熱烈討論。有網民近日在討論區發文，對父母「養兒防老」的心態表示不認同，形容父母當自己是「退休金」，每月可以從每名子女身上得到5000元家用，認為供養父母會拖累子女發展，直言「仲想人生向上流或者人生無咁辛苦，請立即停止比家用」。帖文一出後，即刻引起不少網民回覆。

有網民回覆認為，5000元家用孰多孰少，是視乎自身人工而定義；亦有網民認為，子女向父母給家用的重點不在於金額，而是是否一起同住，更表示5000元對向上流動的影響不大。

上唔上流到根本唔係每月多5000蚊可以改變到。如果住屋企既話，5000蚊只係緊自己洗費。

$5K * 12個月十年先得60萬

息率都係呢兩年先有3-5%

幫唔到幾多



況且唔洗俾家用

大部份人都係洗咗或者投資失利

與其節流不如諗下點開源

一句講哂，上流到嘅都唔差在嗰少少家用，上流唔到嘅畀唔畀家用其實都上流唔到

另有網民表示，子女付家用與否，是在於家庭關係是否和睦。

關係好嘅咪俾多d，差嘅俾少d，好差嘅就搬出去唔好見，亦都唔好俾家用，過到自己良心就得。

我自己搵幾萬，俾萬幾蚊家用，又唔覺得有乜影響到我上流嘅機會，見到兩個老人家食得好，著得好，仲覺得好開心添。

不過有網民說，生兒育女是父母自己的決定，孩子沒責任為父母的退休生活「埋單」，認為父母們不應該主動問子女收取家用，不要被「養兒防老」的傳統思想捆綁。

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事實上，決家收取／支付家用與否是受多方面的因素影響，包括子女的人工、家庭的財政狀況等等，並沒有一定的「給或不給」和「公價」，只有合理、能夠負擔的金額。例如初初投身社會的子女，人工往往比較低，除非家庭財政面對困難，不然普遍都不建議支付家用，好讓他們「儲多個錢」旁身；若是有一定工作年數、有相當的經濟基礎，就應該要考慮回饋父母。

不過在現今的香港，百物騰貴、樓價高企之下，年輕一代要養活自己已很困難，「養兒防老」的傳統思想已不合時宜，現代父母應自立自強，對退休生活做好規劃，不要過份依賴孩子的回報，反倒要提防孩子變成「啃老族」，小心還真的要「養兒100歲」。

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