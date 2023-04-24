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友邦擬聘5000財務顧問 逾50萬港人常住廣東 「大灣區售後中心」有需求

保險 17:36 2023/04/24

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財政司司長陳茂波出席第五屆粵港澳大灣區金融發展論壇致詞時指出，香港正與中國內地相關部委積極探討優化「跨境理財通」，包括希望能批准於大灣區內的南沙及前海區域等地設立香港保險售後服務中心。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，港人北上工作、生活及退休已是大趨勢，當中不乏香港保單持有人; 而中國內地訪港旅客的有效保單數目亦已經佔香港整體市場一定比率，所以儘早設立大灣區保險售後服務中心，是切實回應保險客戶的需要，方便他們處理續保及理賠事宜。

方便港人或內地客戶處理保單

友邦引述政府統計署資料顯示，截至2022年底，在廣東省通常逗留6個月或以上的香港永久性居民有529,500人。當中25至64歲有211,900人，而65歲以上的則有8.9萬人。此外，按保監局公佈的臨時統計數字，截至2022年底，中國內地訪港旅客的有效保單數目佔香港整體市場個人人壽保險業務有效保單14%。然而已投保本港保險產品的客戶並未能方便地處理續保或理賠事宜。例如，中國內地訪港旅客需要在香港設立銀行帳戶才可繳付續保保費；而在理賠方面，相關款項不能直接支付到客戶在中國內地的銀行帳戶。

友邦又透露，自今年初香港與中國內地全面通關，已積極招聘保險人才，目標是在今年招聘5,000名優秀的財務策劃顧問。

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欄名 : 保險快訊

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