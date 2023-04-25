分配財產不要等百年歸老 《Die with Zero》作者︰「死後金錢毫無價值，趁子女年輕時給予財產」

人窮盡一生賺錢，最後離世卻一分錢都帶不走，為何不在有生之年將其用完？充分感受生活的各種體驗。《Die with Zero》的作者Bill Perkins説道，「人死後，金錢毫無價值」，所以我們應該在接近死亡時，就將自己財富花完及分配出去，即「歸零死亡計劃」，否則就是浪費過去寶貴的時間工作，把大部分的錢用於延續自己在病床上的時間，而沒有將時間花在自己喜歡的事情上，失去生活的體驗。



雖然大家都認為，應該存在一筆錢以防老年需要，但Perkins提出，與其辛苦存一筆錢來在老年延續有限的生命，不如將這筆錢在年輕時為自己買更多體驗，人的一生是由一系列體驗組成，以下將詳細介紹4點書中提及的金錢規則。



1. 在子女年輕時就把財產給予他們

如果有子女，「歸零死亡計劃」中應該考慮幾多歲把財產分給他們，及分配多少，並且確保在子女們最需要的時間給予他們。當自己年齡漸長，子女也會變老，例如自己80多歲時，子女已經50歲或60歲，可能已經度過了人生最艱難的時刻，他們自己也可能已經累積到一定財產，這個時候再給予他們一大筆遺產，意義沒有那麼大。



根據書中引述聯邦儲備委員會調查發現，任何收入人群，將財產傳承給下一代人大多數會選擇在繼承人60歲左右。事實上，一個人從贈予禮物中獲得快樂最多的是在30歲左右，隨著年齡增長，將金錢轉化為愉快體驗的能力會減弱，這也是所謂的「金錢效用」。



書中提到，將錢贈予子女最佳的時間是在他們25歲至35歲之間，太遲無法產生大影響，太早容易浪費錢。Perkins提到，他的最大原則是在有生之年，將自己的生活體驗最大化，將自己錢在離世前用完，無論是給予子女、給予自己的愛人或是慈善機構。

2.利用理財工具完成目標

前文提到，在離世前用完自己辛苦賺來的錢，獲得更多生活體驗更有意義。但很多人會擔心，在還沒有離世之前就已經用完自己全部錢。作者提到，可以花一些時間來尋找年金，讓自己手中有一些資金緩衝。同時，「歸零死亡計劃」不單是錢，時間也是同樣，在有限的時間裏，為自己創造更豐富多彩的生活。



3.將自己的生命想象成不同季節

畫一條自己生命的時間表，從現在開始到生命終點，然後將其分成5年或10年間隔。在每個時段，例如30歲至40歲，或70歲至75歲，你想擁有哪些重要的經歷。通過將目標分成不同的時間段，可以更加積極主動地對待自己的生活。另外，這份清單和遺願清單不一樣，遺願清單通常是在去世前想做的所有事情，通常較為單一，而這個時間表更像是一個目標和規劃。



4.當沒什麽可以失去時大膽冒險

年輕時往往比年老時把握更多機會更好，不要讓自己非理性的恐懼阻礙自己的夢想。在極端情況下，當下行空間非常低，而上升空間非常大時，不採取大膽行動實際上風險更大。

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