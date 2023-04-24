年輕一代買樓難 美國僅52%千禧世代有樓 25%計劃永遠租屋

據彭博社報道，美國千禧一代（通常指生於1981年至1996年的人）擁有自己房屋的人數，多年來首次超過一半，其餘則感到買樓愈發遙不可及。

51.5%千禧代有房

美國人口普查數據顯示，千禧世代的房屋擁有率在2022年達到51.5%。對在金融危機期間成年的一代人來說，要實現這一目標，任務艱鉅。到30歲時，42%的千禧一代擁有自己的房屋，而X世代（生於1964年至1980年的人）的比例為 48%，嬰兒潮一代（生於1946年至1964年的人）則超過一半。

近四分一計劃永遠租房

而那些仍在租房的人開始擔心，他們未來永遠無法擁有自己的房子。根據美國房地產網站Apartment List的一項調查，近四分一的千禧一代放棄買房、計劃永遠租房，高於三年前的七分一。

付不起首期、按揭

大多數無房的千禧一代表示現在買不起房，原因是無法負擔首期或按揭。Apartment List的數據顯示，有76%的千禧代計劃在未來買樓，但約67%的人完全沒錢付首期，18%的人為首期儲蓄的存款不足1萬美元。約42%的人稱，買樓最大障礙之一是信用評分差，高於2018年的39%。

受疫情、高通脹等連環打擊

受2008年經濟危機、工資停滯、疫情期間房價飛漲以及當前利率、通脹率上升的打擊，千禧代在財富方面落後於其他幾代人。根據2022年的數據，近一半千禧代靠薪水生活，只有14%的人擁有股票，很多人背負著學生債務。

成功買房的人大多住在房價更負擔得起的城市，密歇根州大急流城有63%的千禧代有房，而洛杉磯僅有27%。

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