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yuu積分換惠康券10%回贈 港九新界各區免費派一言茶

精明消費 07:30 2023/04/25

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. yuu：積分兌換「惠康」現金券 高達10%回贈

由即日起至5月4日，用積分兌換惠康／Market Place／Market Place by Jasons／3hreesixty／ Oliver's The Delicatessen現金券，即可享高達10%回贈。要注意，現金券須在兌換後14日内使用。

- 以8,500積分兌換45元現金券
- 以14,500積分兌換80元現金券

    點擊圖片放大

2. 一言茶：港九新界各區  免費派一言茶

於4月24日至5月14日指定日子，一言茶將於港九新界指定地點免費派發麥茶、烏龍茶及煎茶，活動期間會隨飲品派發5元折扣優惠券，於5月10日至5月23日，憑券到7-11便利店購買一言茶系列任何產品即可享5元折扣優惠。

一言茶街頭贈飲活動時間：

4月28日 (星期五) 11:30 – 15:00 鰂魚涌 英皇道 (近太古坊)
4月30日 (星期日) 13:00 – 18:00 尖沙咀 海防道/ iSquare
5月2日 (星期二) 11:30 – 15:00 中環 娛樂行
5月5日 (星期五) 11:30 – 15:00 葵芳 葵涌廣場
5月7日 (星期日) 13:00 – 18:00 銅鑼灣 東角道
5月8日 (星期一) 11:30 – 15:00 灣仔 柯布連道
5月12日 (星期五) 11:30 – 15:00 觀塘 AXA Tower
5月14日 (星期日) 13:00 – 18:00 旺角 西洋菜街

    點擊圖片放大

3. Starbucks：消費券4種付款方式優惠

八達通
- 親臨任何一間星巴克分店，透過八達通購買5張30元現金禮券，即可獲贈多1張，盡享83折優惠。
- 每次消費滿60元或以上並全數使用八達通支付，即享10元折扣優惠。

AlipayHK
- 於AlipayHK手機應用程式購買5張$30電子現金禮券，即可獲贈多1張，盡享83折優惠。
- 每次消費滿70元或以上並全數使用AlipayHK支付，即享10元折扣優惠。

PayMe
每次消費滿88元或以上並全數使用PayMe支付，即享8元折扣優惠。

WeChat Pay
每次消費滿40元或以上並全數使用WeChat Pay支付，即享5元折扣優惠。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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