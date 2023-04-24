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善用兩個小工具 規劃退休預算、控制支出 邁向理想退休夢

博客 10:51 2023/04/24

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不少打工仔都希望未來可以享受舒適無憂的退休生活。若要實現這個願望，就需要及早為自己的退休理財做好規劃。而展開規劃的第一步，便是要預算一下自己在退休後的花費及所需的退休儲備。如果不知從何入手，不妨善用積金局的兩個電子工具—「退休策劃計算機」及「樂享退休GPS」，協助你一邊估算退休儲備，一邊管理日常使費。

為將來的退休儲備作預算時，計劃成員在「退休策劃計算機」簡單輸入一些資料，包括年齡、薪金、強積金供款比率、現有強積金儲備，以及目標退休生活狀況，便可以估算出退休時所需儲備、屆時的強積金及其他退休儲蓄的累積金額，為你退休時的財務狀況提供參考，讓你更好地規劃自己的退休。

不過大家亦要明白，由初出茅廬到退休跨越約40年，期間必然會經歷人生不同階段，所以退休理財的規劃亦應相應人生的轉變作適當的調整。換言之，打工仔應該定期利用「退休策劃計算機」，重新檢視自己的退休理財需要及目標，以制定適合自己的強積金及退休投資策略。

此外，打工仔應該養成健康的理財習慣，懂得平衡開支，避免過度消費影響退休理財部署。積金局另一個理財小工具「樂享退休GPS」手機應用程式，正可協助打工仔養成日常記帳的習慣。打工仔可以在「樂享退休GPS」的「收支管理」功能，按不同消費類別作統計，例如交通、食物、家居、休閒娛樂、購物、個人護理、醫藥、旅遊等，輸入資料後便會透過圖表方式顯示各類消費情況，讓打工仔一目了然，輕鬆掌握自己的消費習慣。只要打工仔將非必要支出控制好，便能夠有更充裕的儲蓄以實現理想的退休生活。

退休策劃計算機

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「樂享退休GPS Apps

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