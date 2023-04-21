全港首個燒賣節 商場設4米高巨型夾燒賣機 名牌限時1折及半價專區

本地掃街文化當中，燒賣可謂港人的街頭至愛，香港人對燒賣的狂熱程度，更成功推動「燒賣節」的出現! 近年本地美食，除了不斷刷新大家對新口味的想像，更有香港燒賣關注組聯手推動，即將開鑼的史上首個燒賣節，YOHO MALL「尋找燒賣的故事」，合共24個美食及文創攤位，更有限時1 折搶COACH、 Michael Kors 等人氣品牌單品，有得玩有得買。

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由4月28日至5月21日，YOHO MALL聯同Hit爆美食界的香港燒賣關注組攜手呈獻 全港首個燒賣節 -除了有關注組力推的燒賣及醬料品牌加盟外，香港燒賣關注組更首設期間限定店，加上4米高巨型夾燒賣機等8大嘉年華遊戲、打卡位及快閃Busking音樂表演，此外「YOHO MEGA SALE」亦將於4月29日至6月6日乘勢登場，大派逾400萬消費回贈，詳情如下:

第1激賞：單日最高可獲HK$2,900電子贈券套裝

由5月1日至31日，The Point 會員於YOHO MALL憑電子貨幣即日消費滿下列指定金額，即可獲贈電子贈券套裝，3級額度回贈層層遞升，消費愈高，回贈愈多；換領獎賞之餘同時亦可賺取The Point積分

消費滿指定金額 換領 HK$3,000 HK$100 電子贈券套裝 HK$8,000 HK$600 電子贈券套裝 HK$20,000 HK$2,200 電子贈券套裝

第2激賞：限時1 折搶COACH、 Michael Kors 等人氣品牌單品

由4月29日至6月6日，YOHO MALL與場內多個人氣名牌手袋、時尚鞋款及皮革用品商戶聯手打造「YOHO時裝巡禮」。尊貴時裝專門店L Buy特推YOHO MALL限定1折及半價專區，齊搶逾350件名牌單品， 1折專區必搶清單包括COACH, Michael Kors, KENZO及 MOSCHINO單品，即看圖列詳情:

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而半價專區則搜羅多款超高人氣GUCCI, BV, Prada, Balenciaga 單品等您帶回家！同時，場內精品名牌專賣店ISA 更乘消費券派發，推出全店精選貨品多重折扣優惠，亦加推消費現金抵用券優惠，顧客於門市消費滿指定金額，每筆消費最多可享$600折扣優惠！

第3激賞：「儲印多重賞」消費儲印花換L Buy 8折券

由4月29日至6月6日，YOHO MALL於The Point App推出「儲印多重賞」，回饋顧客支持。The Point 會員於時尚服飾、美容及化妝品商戶單筆消費滿指定金額即可賺取電子印花，可賺印花數量按照消費金額遞增。

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