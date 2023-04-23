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灣仔新開日本料理 一次過歎炭火燒鳥+Omakase級壽司

精明消費 13:00 2023/04/23

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早三、四年，香港使用炭火的餐廳為數不多。但現在眨眼間以炭火作賣點的餐廳愈開愈多，且各有不同路綫，有走奢華風的星級炭火扒房，亦有實而不華的過江龍燒鳥店。以下這家灣仔新店「心一」，主打炭火燒鳥兼供應Omakase級壽司，相當進取。對食客而言自然是好事，能夠一次過品嘗高級壽司和風味串燒的雙重滋味。

喜歡食炭火串燒的朋友，如果想試一個完全不同的燒鳥體驗，不妨考慮這間新店。一般的日式串燒都會用上木製吧枱，這裏卻一反傳統，選用雲石吧枱，雲石枱更會發光及變色，設計師把吧枱造成一個大心形，非常獨特。心形吧枱中間放有兩個大型的炭爐，食客圍着吧枱坐，可以360度看到師傅做炭燒。

以炭火串燒為主打，即串即燒，最出色是雞腿肉，用上日本岩手縣南部雞，當雞油滴落備長炭時，散發出獨有的炭烤味，聞到已叫人食指大動！師傅火候控制的工夫非常了得，雞肉皮脆肉嫩又多汁，配上自家製的七味醬，非常惹味。這裏除了有常見的免治雞肉棒外，更供應免治和牛棒，將紅酒及鵝肝拌入免治和牛內，食起來更香更滑，以高溫炭燒更能突出和牛及鵝肝的油香，份外美味。

原隻鮑魚釀飯糰
另一款必食的炭燒美食是鮑心豚肉飯糰，先將原隻鮑魚煮熟，釀入已調味的飯糰內，再以豚肉捲起來，放在炭爐燒香，吃時再蘸秘製鮑肝醬，一次過食到鮑魚、鮑肝的鮮味及豚肉的焦香味，口感及味道都極具層次！

其實同層還有同集團的餐廳--影，供應高級Omakase壽司及Omakase割烹，串燒店其中一個賣點，就是可以同時吃到壽司、刺身及割烹（但在「影」卻不能點串燒），餐牌非常全面，適合喜歡一次過食不同種類日本料理的食客。

心一

地址：灣仔軒尼詩道318號永倫立方1樓

電話：2121 5198

營業時間：11:30am - 3pm、6pm - 11pm

（周四至六營業至凌晨2am，最後下單時間為11pm）

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作者：周浩

責任編輯：招美寶

【原文：灣仔新開日本料理 一次過歎炭火燒鳥+高級壽司（收費文章）】

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