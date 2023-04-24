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洗費不似預期 年輕人最易在這5種消費超出預算

個人增值 08:30 2023/04/24

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經常談及要儲蓄就要記賬，並定期檢視自己的消費習慣，適時調整以達致儲錢的目的。但為何明明做好預算，很多時候還是會不由自主用錢過多？以下將盤點生活中那些讓人最容易用錢過多的事情。

1. 個人護理
每隔一段時間，很多人都會去做一些個人護理，女士們更是深有體會，例如剪頭髮、染頭髮、美容及美甲等等。其實，這些護理也會令人超出預算，例如美髮會導致毛髮受損，通常需要花錢去進行修護。同樣，美容護理也是一個持續不斷的服務，如果需要修復不健康的皮膚，可能需要兩次或以上的護理療程。而美甲則更多的是款式問題的花費，過程中通過美甲師的建議，可能會增加一些花款，不知不覺又超出預算。

2. 旅行
相信大家出發旅行之前都會做一次預算，但每次旅行結束之後便會發現，原來自己比預算用多如此多。事實上，旅行中包含不少不確定的開支，除了來回機票及住宿是固定的，其他所有途中的用錢都是未知數。可能臨時改變行程計劃，就算根據攻略或朋友講述經歷，也只能得出一個大概數目。另外，交通、飲食、買手信、游玩地點等都屬於「豐儉由人」，很難有一個定數。

3. 結婚
雖然結婚通常有粗略預算，但無論婚禮或婚宴，可能都會發生各種意外的開支，例如，籌備婚禮時，在婚禮策劃團隊的介紹下，可能會選擇比預算更多的服務，例如更好的婚紗相主題、更豪華的婚禮現場佈置等等。在婚宴中可能需要加菜，增加預定套餐之外開支。在婚禮結束後，可能會給予在場工作人員利是等等。從婚禮籌備到婚禮結束，都可能存在其他額外用錢。

4. 買電器
購買電器也是很容易用錢過多的事情，在買之前，通過自己了解產品的信息可能非常有限，到場購買時，在職員的講解下，可能心中想法有所改變，想用更高價錢購買質量更好的產品。其次，店鋪優惠可能才是大家難逃的痛點，例如加多幾百元可以升級某種高配置，或者再加小小錢，可以有相應折扣或可以限時換購小禮物。

5. 裝修
房屋裝修同樣充滿不確定性，裝修之前只可以大概估算，在裝修途中，可能會因為房屋問題，要有部分改動，例如電線位置或走向需要改變、墻壁位置需要改動，會增加水泥等原材料開支等。因建造房屋地面的具體情況，往往會增加一些在預算之外的開支。

由此可見，其實無形中很容易用多錢都沒有察覺，一些預算是難以避免的，一些預算是可以控制的，每次消費前先考慮最初預算、儲蓄目標和需求，更理智看待每一次消費。

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