【MPF】冠軍基金任你揀 │ 每年平均升10%、一季勁賺18%

當你陸續收到積金商送來的周年／季度表現，覺得不滿意，其實你可以自行選擇更好的基金，畢竟強積金普遍要供長達40年，如果你的基金長年累月跑輸大市或跑輸同業，40年下來回報差距可以很驚人。以下羅列今年首季及近10年最佳回報的基金，需留意圖2「近10年最佳基金」一圖，所列的回報率，為近10年來、每年的平均升幅，當中有一隻基金，平均年年都升10%。

MPF冠軍基金

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美股基金長期優勝

10年回報中，最好表現的是萬全的美國股票基金，其次是環球股票基金類別。而港股基金雖然屢屢被詬病，但其實最好表現的港股基金，近10年每年平均升近7%，不但跑贏通脹，相信亦跑贏許多不同類別的投資。

只有一隻基金同時上榜

能夠同時是首季排名第一，也是近10年排名第一，在上述類別中只有一隻。這裡不是要誇讚它，而是想說明，如果只看短線表現而決定下注某一隻基金，長期回報會告訴你不一樣的故事。

不過，並不代表短線表現完全沒有參考價值，你能夠從短期數據去發掘基金潛在的問題，例如若某隻基金短期表現遠遠差過大市，或波幅相當大，是不是它的投資策略有改變？更偏重細價股了嗎？換了基金經理嗎？從短期回報去發掘潛在問題，再從各渠道去了解實況，有助你作出長線決定。

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