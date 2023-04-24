FTX重啟計劃引Tribe Capital報價 考慮籌2.5億美元投資

上周，加密貨幣市場交易量升至448億美元。比特幣於周三報30,413美元，一周上升0.6%。以太幣一周上升11.2%，周一報$2,103美元。

FTX重啟計劃吸引Tribe Capital報價

據彭博報導，破產的加密貨幣交易所FTX計劃重啟營運，並吸引了創業投資企業Tribe Capital的報價。Tribe Capital正考慮提出一項2.5億美元的集資，其中1億美元來自Tribe Capital。傳聞Tribe Capital聯合創始人Arjun Sethi在一月份曾與FTX的無擔保債權人委員會進行非正式的討論。該委員會正與債務人合作，評估重新啟動或出售FTX交易所，並為債權人創造價值的所有選項。但目前還沒有確定的重啟或出售時間表。

財爺：預算重視Web3 監管同時促發展

財政司司長陳茂波在博客文章中表示，現在是推動香港Web3普及的最佳時機。他將Web3視為今年預算案中需重點關注的三大領域之一。陳茂波表示，香港將採取一個注重監管同時促進發展的策略。在監管方面，除了確保金融安全，防範系統性風險外，香港還會做好投資者教育和保護以及反洗錢工作。香港官員已經推出了一些計劃，以促進在Web3和加密貨幣方面的發展。二月份，陳茂波將640萬元的香港年度預算用於投資Web3技術。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,932點，一周上升5.5%；信昇加密穩定幣報1000.15點; 信昇比特幣指數報7,346點，一周上升0.6%；信昇以太幣指數報18,075 點，一周上升11.2%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 信昇加密貨幣指數 6,932 +5.5%（+364） 信昇加密穩定幣指數 1000.15 -0.00082% (-0.00824) 信昇比特幣指數 7346 +0.6%（+47） 信昇以太幣指數 18075 +11.2%（+1814） *截至2023年4月19日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

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