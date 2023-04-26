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【勞力士拍賣】Rolex前CEO遺物 Yacht Master成交價逾1500萬

個人增值 12:20 2023/04/26

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勞力士品牌的價值，相信最能反映在由其已故前CEO生前的定制珍藏上。極之貴重、勞力士已故前首席執行官兼董事總經理Patrick Heiniger的遺物之一、為紀念出產第1000萬隻天文台認證的機芯而訂製的獨一無二Yacht Master，早前於摩納哥拍賣，拍出182萬歐元天價，折合港幣約1568萬，即看詳情及圖片︰

獨一無二的Dix Millionieme Chronometre，Yacht Master

    點擊圖片放大
    +2

鉑金自動腕錶，藍寶石和鑽石索引錶盤

成交價:1,820,000歐元 (折合港幣約1568萬元)

估價：1,000,000 –⁠ 2,000,000 歐元
錶款：Yacht-Master
型號：16620PT
錶殼材質：鉑金
手鍊材質：鉑金
年份：1992
機芯：自動
機芯型號：3135型
尺寸：40 毫米
簽名：錶盤、錶殼和機芯

為紀念出產第1000萬隻天文台認證的機芯而訂製

    點擊圖片放大

這隻手錶別具意義，是勞力士前首席執行官兼董事總經理Patrick Heiniger當年訂制Yacht-Master，他為了慶祝勞力士生產出第 1000 萬隻經天文台認證的機芯，要求在錶盤上刻上“Dix Millionieme Chronometre”的字樣，如上圖所示，記念著充滿歷史性的時刻。除了鉑金錶殼、錶鍊和翻鎖式表​​扣外，此錶的獨特的灰色錶盤，還鑲嵌有藍色藍寶石和鑽石、於6 點和 9 點以及三角形切割藍寶石在 12 點。近一個世紀以來，勞力士 (Rolex) 一直以製造頂級天文台機芯而聞名，這隻錶可謂勞力士品牌歷史的真實寫照。

【名錶拍賣】勞力士一款Daytona值108萬 百達翡麗絕版237萬成交

    點擊圖片放大
    +2

Yacht Master誕生同年款
Oyster Perpetual Yacht-Master 是勞力士在1992 年所推出的，Yacht-Master 的第一個型號是 16628，採用全 18 kt 金和白色錶盤。同年，Patrick Heiniger子承父業，接過領導公司的大任，更定制這隻16620PT型號。在勞力士的作品中，Yacht Master是最新穎的型號，憑藉其日常設計、休閒優雅和運動風格，是品牌以航海為靈感的豪華運動手錶，亦體現勞力士自 1950 年代起與航海運動的緊密聯繫。在短時間內在佔據了品牌的重要位置。手錶由拍賣行Monaco Legend Aunction 在4月22至23日於摩納哥進行的Exclusive Timepieces拍賣上競標。

  • 1992 年，由他的父親André Heiniger手上接過勞力士 (Rolex) 的大權， 成為行政總裁，直到 2008 年他因個人原因離職，2013年去世。
  • 此Yacht Master，由拍賣行Monaco Legend Aunction 4月22至23日於摩納哥進行的Exclusive Timepieces拍賣上競標，成交價折合港幣約1568萬。
  • 原先預估價值由港幣800萬至1700萬不等

父子帶領勞力士品牌之路逾50年

Patrick Heiniger的父親André Heiniger，1948年加入勞力士，經營勞力士南美公司，並逐漸成為勞力士創辦人Hans Wilsdorf親密且值得信賴的伙伴，創辦人去世後，勞力士 (Rolex) 於 1960 年群龍無首。兩年後，Patrick Heiniger的父親就被任命為勞力士總監。為此，舉家移居瑞士，Patrick 就在日內瓦就讀法學院，後來在紐約成為一名知識產權律師，並成立了自己的律師事務所，專攻知識產權和國際法。1986 年，Patrick加入勞力士，擔任營銷總監。1992 年，由他的父親André Heiniger手上接過勞力士 (Rolex) 的大權， 成為行政總裁，直到 2008 年他因個人原因離職，2013年去世。Andrè和他的兒子Patrick兩人經營勞力士品牌之路 50 多年，兩人期間把勞力士品牌發揚光大，見證非凡遺產的誕生。

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