北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣 精明消費 09:00 2023/04/23 分享： 分享： 北上消費少不免要用電子錢包，無內地銀行戶口，想匯款人民幣「不求人」? 支付寶上月底開始，已接受AlipayHK匯款至已認證回鄉證的內地支付寶帳戶，影片內教你如何輕鬆匯款，隨時隨地為家人及自己的內地支付寶充值! 理財最前線 北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏 2023/04/16 消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏 八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼 2023/04/09 八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼 【理財最前線】唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能 2023/04/02 【理財最前線】唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能 【財富自由】90後供完樓有370萬閒錢 提早退休有可能？ 2023/03/26 【財富自由】90後供完樓有370萬閒錢 提早退休有可能？ 人民幣 支付寶 回鄉證 手機Apps 電子支付 銀行