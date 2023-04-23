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北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣

精明消費 09:00 2023/04/23

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北上消費少不免要用電子錢包，無內地銀行戶口，想匯款人民幣「不求人」? 支付寶上月底開始，已接受AlipayHK匯款至已認證回鄉證的內地支付寶帳戶，影片內教你如何輕鬆匯款，隨時隨地為家人及自己的內地支付寶充值!

理財最前線
北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣

 

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