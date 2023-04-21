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BUNNI KONBINY兔子便利商店購物賞 美妝低至2折 信用卡7重獎賞

精明消費 18:09 2023/04/21

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BUNNI KONBINY兔子便利商店，由即日起於朗豪坊正式開業，呈獻【朗豪坊X BUNNI KONBINY兔子便利商店：GAME START！購物賞】大型展覽企劃，有五大經典便利商店場景供顧客打卡。消費滿HK$300並加入成為LP CLUB會員，可享免費禮遇及換領代幣參加遊戲，贏走限定禮品或商舖優惠券。

5大玩樂打卡位 玩遊戲贏走限定禮品 

人氣網紅BUNNI KONBINY兔子便利商店到香港拓展業務，以鮮明亮色主調打造朗豪坊「新店」經典便利商店場景，有兔子店員陪顧客Coffee Break及體驗自助收銀機Check-out等。場內設「BUNNI擲彩虹遊戲」，參加者有機會贏走限定版朗豪坊 X BUNNI KONBINY禮品或朗豪坊精選商舖優惠券，逢星期三及星期日「光顧」便利商店可享Double賞，中獎幾率翻倍。

Langham Beauty Fest 逾300款美妝低至2折

由即日起5月21日，朗豪坊LANGHAM BEAUTY聯同多個國際美妝及個人護理品牌舉辦「Langham Beauty Fest」，超過300款低至2折的美妝護膚禮遇及多重購物賞，包括SHISEIDO面膜買1送1、ARMANI BEAUTY彩妝套裝及SU:M37°皇牌套裝等。

此外，購物滿HK$300即送價值HK$100的美妝禮品；或購物滿HK$1,000即賞價值高達HK$550禮品。

朗豪坊 X Mox信用卡 7重消費獎賞

由即日起至6月30日，顧客於朗豪坊以Mox信用卡購物盡享迎新優惠、消費回贈兼賺LP CLUB雙倍積分。新用戶、現有用戶均有賞。

【朗豪坊X BUNNI KONBINY兔子便利商店：GAME START！購物賞】

日期：即日起至5月21日

時間：中午12時至晚上10時

地點：朗豪坊4樓通天廣場

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【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

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欄名 : 消費錦囊

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