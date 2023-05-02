【滙豐HSBC股東會】5月5日投票　小股東一定要知的6件事

滙控 （00005） 跟一眾股東糾纏多時的「分拆戰」，將於集團5月5日的股東周年大會上，正式就此分拆亞洲業務和制定派息政策兩項議題投票表決，準備拉下帷幕。在周年大會舉行之前，本網整合一系列相關資訊，讓讀者了解「滙控分拆戰」的來龍去脈，以及當自己有份持股的公司遇上維權事件時，散戶該如何自處？

1. 今次股東會有什麼特別議案？

今次股東會有兩項議案是由一群以「Ken Sir」呂宇健為首的小股東提出，包括第17項議案「策略檢討」，動議滙豐進行結構性改革，包括分拆及重整亞洲業務；及第18項議案「股息政策」，動議滙豐制定及實施一項長期及穩定的股息政策，只要有足夠的可分派利潤，就應恢復每年派不少於每股0.51美元，並每季派發。

2. 誰是「Ken Sir」呂宇健？

Ken Sir自2006年起涉足物業市場，自2016年伙拍檔成立「香港中小型業主會」，開辦物業投資課程。在疫情期間，Ken Sir積極參與股壇，包括反對華人置業 （00127） 私有化、入主前稱「樂亞國際」的GEM版公司創天傳承 （08195） 等等，成為近年有名氣的維權投資者。

投資物業市場以外，Ken Sir亦曾經開班教學員，以私人貸款槓桿式炒賣滙控，從而製造被動收入。惟滙控於2020年突然暫停派息，令Ken Sir這個投資方式受影響。

他隨後發起「滙豐小股東權益大聯盟」，又多次以「分拆匯控關注組」名義呼籲股東提出動議。

3. 平保和Ken Sir有什麼關係？

內地大型保險公司中國平安 （02318） 是滙控的主要股東之一，從2017年起多次透過港股通一直增持滙控股票。去年英國《金融時報》指平保提出分拆滙控亞洲業務的建議，但不被滙控接納。《華爾街日報》近日則指，平保早在數年前已要求派員入滙控董事會，但遭到拒絕。

Ken Sir今次提出的兩項議案，立場都與平保一致，平保甚至已經開腔表示支持，平保旗下平安資管早前公開指出，議案有助改進業績及提升股東價值。不過，Ken Sir早前曾經澄清，他和平保只是理念相同，他的行動並非由平保推動。

4. 對於此事，滙控有何態度和回應？

滙豐最新於4月19日發文，表示跟主要股東平保2022年至2023年間，就滙豐亞太區業務的結構方案進行接近20次廣泛和高規格的會議，參與的人士包括集團主席、行政總裁及高級管理層。雙方在多次的溝通當中，體會到就多個事項上和而不同。

該行認為，轉變滙豐亞太區業務結構的建議，會嚴重影響滙豐環球業務策略的成效，並且大大蠶食集團的收益、回報、股息及股東價值，損害滙豐獨有的環球業務的定位。因此，董事會建議股東投票反對相關決議案。滙豐更強調，希望在5月5日舉行的股東周年大會，能夠為這個議題畫上句號。

5. 議案有機會獲通過嗎？

散戶推動分拆的主要理據，因為滙豐大部分盈利是來自亞洲，預測「分家」將會為股東帶來更好的回報。不過，大行對分拆建議不算看好。巴克萊曾發報告認為，分拆滙豐涉及高成本且長時間，更有可能拖累集團亞洲業務的市值下跌3％至8%。

滙控的股東架構非常分散，並沒有一個明顯具有股權優勢的大股東，而是由一堆基金股東分散持有，

在這情況下，不少基金投資者會參考獨立投票顧問的意見。而大型顧問Glass Lewis及Institutional Shareholder Services（ISS）均不建議投贊成票，後者早前發表報告表示，小股東聯盟動議檢討重組及重整亞洲業務，欠理據支持，又認為滙控最新派息方案已令派息水平與同業看齊，故建議對兩項提案投反對票。

不過Ken Sir早前則表示有信心，除了已獲得平保的支持，他亦透露有約見多名滙控股東見面。

6. 甚麼時候有投票結果？

滙控的股東周年大會，將於5月5日倫敦時間上午11時正（香港時間下午6時正）開始。理論上，投票結果會在點票完成後、周年大會當天公布，不過由於香港和英國的時差問題，正式結果可能要待香港時間5月6日才會宣布。

上市公司投資者維權的事件屢見不鮮，如果剛好是自己有份持股的公司，散戶該如何自處？

1. 了解維權事件的起因和目的：

股東維權的原因可能是公司管理層的不當行為，或是公司業績表現不佳等。了解事件的起因和目的有助於你更好地評估事件的影響和風險。

例如滙控作為傳統收息股，一度於2020年疫情爆發初期，應英國監管當局要求暫停派息，引起一眾股東批評及關注；加上滙控近年業績飽受歐美業務拖累，所以這批股東便要求滙控分拆亞洲業務，認為有利於集團的市值和派息策略。

2. 注意公司的回應和態度：

公司管理層的回應和態度，對事件的解決和公司的未來發展具有重要影響。如果公司能夠積極回應和解決問題，股東維權事件可能對公司的影響較小。

滙控日前表示，針對轉變滙豐亞太區業務結構的建議，將會嚴重影響滙豐環球業務策略的成效，並且大大蠶食集團的收益、回報、股息及股東價值，損害滙豐的環球業務的定位；更稱不能支持或向股東推薦這些方案，明確反映集團反對的立場。

3. 出席股東大會和投票：

每位小股東都有權出席股東大會，更可以投票行使股東表決權。如對公司的議案和重大交易有所懷疑，不知道能否為公司帶來效益，小股東就應該出席。

4. 審慎評估風險和收益：

股東維權事件可能對公司的股價和業務造成影響，你應該審慎評估相關風險和收益，並根據自己的投資策略和風險承受能力做出適當的決策。例如今次「分拆滙控關注組」動議恢復穩定的派息政策及進行業務重組，作為散戶亦應審慎評估，一旦通過，會對目前的業務有多大影響。

可是，不一定每次的維權行動也能帶出「好結果」。例如領匯（現稱領展） （00823） 於2005年遭到英國的孩童基金（TCI）狙擊要求賣產，更採取具侵略性的策略，不但影響領展的發展方向，更直接影響到廣大市民。

5. 注意市場的反應：

股東維權事件可能對公司的股價產生一定的影響，散戶應該密切關注市場的反應，並根據市場趨勢和自己的投資計劃做出相應的決策。例如對沖基金Elliott自2015年起不斷狙擊東亞銀行 （00023） ，一直要求李國寶家族出售資產，雙方更曾對簿公堂。雙方「恩怨」糾纏6年多，終於2022年畫上句號。期內東亞銀行的股價拾級而下，從高位35元水平一度跌至最低7.52元，高低位波幅幾近八成。當然，股價下跌還受許多因素影響，例如宏觀環境、企業盈利能力等等，這裡無法三言兩語評論東亞的股價。

但如果股東維權事件，明顯影響一間公司的管理層的變動、或導致機構投資者對股份改變看法，作為散戶便要提高敏感度。

作為散戶，當你持有的上市公司面臨股東維權的動作時，你應該保持冷靜，理性評估相關風險和收益，並根據自己的投資策略和風險承受能力做出適當的決策。

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