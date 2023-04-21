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【分拆滙豐】小股東應該企哪邊？投資遇上股東維權　散戶應留意的5件事

藍籌股 17:07 2023/04/21

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近日最受投資者關注的事件之一，相信是人稱Ken Sir的「分拆滙控關注組」召集人呂宇健成功推動滙控 （00005） 於5月5日的股東周年大會上，就分拆亞洲業務和恢復派息政策兩項議題表決。即使上市公司投資者維權的事件屢見不鮮，如果剛好是自己有份持股的公司，散戶該如何自處？ 

1. 了解維權事件的起因和目的：

股東維權的原因可能是公司管理層的不當行為，或是公司業績表現不佳等。了解事件的起因和目的有助於你更好地評估事件的影響和風險。

例如滙控作為傳統收息股，一度於2020年疫情爆發初期，應英國監管當局要求暫停派息，引起一眾股東批評及關注；加上滙控近年業績飽受歐美業務拖累，所以這批股東便要求滙控分拆亞洲業務，認為有利於集團的市值和派息策略。

2. 注意公司的回應和態度：

公司管理層的回應和態度，對事件的解決和公司的未來發展具有重要影響。如果公司能夠積極回應和解決問題，股東維權事件可能對公司的影響較小。

滙控日前表示，針對轉變滙豐亞太區業務結構的建議，將會嚴重影響滙豐環球業務策略的成效，並且大大蠶食集團的收益、回報、股息及股東價值，損害滙豐的環球業務的定位；更稱不能支持或向股東推薦這些方案，明確反映集團反對的立場。

3. 出席股東大會和投票：

每位小股東都有權出席股東大會，更可以投票行使股東表決權。如對公司的議案和重大交易有所懷疑，不知道能否為公司帶來效益，小股東就應該出席。

4. 審慎評估風險和收益：

股東維權事件可能對公司的股價和業務造成影響，你應該審慎評估相關風險和收益，並根據自己的投資策略和風險承受能力做出適當的決策。例如今次「分拆滙控關注組」動議恢復穩定的派息政策及進行業務重組，作為散戶亦應審慎評估，一旦通過，會對目前的業務有多大影響。

可是，不一定每次的維權行動也能帶出「好結果」。例如領匯（現稱領展） （00823） 於2005年遭到英國的孩童基金（TCI）狙擊要求賣產，更採取具侵略性的策略，不但影響領展的發展方向，更直接影響到廣大市民。

5. 注意市場的反應：

股東維權事件可能對公司的股價產生一定的影響，散戶應該密切關注市場的反應，並根據市場趨勢和自己的投資計劃做出相應的決策。例如對沖基金Elliott自2015年起不斷狙擊東亞銀行 （00023） ，一直要求李國寶家族出售資產，雙方更曾對簿公堂。雙方「恩怨」糾纏6年多，終於2022年畫上句號。期內東亞銀行的股價拾級而下，從高位35元水平一度跌至最低7.52元，高低位波幅幾近八成。當然，股價下跌還受許多因素影響，例如宏觀環境、企業盈利能力等等，這裡無法三言兩語評論東亞的股價。

但如果股東維權事件，明顯影響一間公司的管理層的變動、或導致機構投資者對股份改變看法，作為散戶便要提高敏感度。

作為散戶，當你持有的上市公司面臨股東維權的動作時，你應該保持冷靜，理性評估相關風險和收益，並根據自己的投資策略和風險承受能力做出適當的決策。

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