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九成人稱日子不好過 逾半歸因不理解「財務概念」 3大解決關鍵

精明消費 14:03 2023/04/21

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不少打工仔朝朝為著工資而起床，面對著生活的煩惱，認為現時日子過得不好，希望終有一日能夠過得真正輕鬆，但其實目前生活並不算差，到底是哪裡出了問題? 外國調查發現，僅 12%的人認為自己在財務上為未來做好了準備，更有57%人的將他們的生活上的憂慮，歸咎於對財務缺乏足夠的理解 (financial understanding)。而且將近90%的人對未來的日子感覺不太好，當中大多數人認為如果他們能更好地把握財務概念，日子會過得更好。

建立財務信心 不能只靠累積金錢
GOBankingRates理財專欄作家Andrew Lisa引述GOBankingRates一項對1,000 多個美國成年人的調查發現，在 65 歲及以上的人群中，僅有 18% 的人表示已為未來做好財務準備，已經在所有年齡組中最高。而在 18 至 24 歲的年輕人中，就有近 15% 的人相信他們的財務基礎得到了保障。工作多年的退休一族，相比起僅出來社會工作數年的社會新鮮人，理應有著更好的經濟能力，但兩者對財務的準備程度仍然差不多，可見財務信心不是單憑累積金錢就能建立。

對於財務的理解，不只是僅在某個年齡才有的困惑。調查顯示，在不肯定自己能夠在未來幾年順利理財的人當中，18 歲至 64 歲的每個年齡分組，就有 56% 至 63%的人將他們的不安感歸因於對財務及金錢等問題的了解不夠。 同一比例去到65 歲及以上的最年長受訪者時，才會有所減少，但仍有逾30%給出同一答案。不論男女亦分別僅有 12% 的人對自己的財務前景感到滿意。而女性更有可能責怪自己對金錢的理解有限。對於錢的觀念人人不一樣，想過上「好日子」，就要建立屬於自己的「財務概念」。

三大關鍵：預算、儲蓄和投資

透過了解財務概念的三個基本要素，才能開始做出合適自己的理財方案。自營交易平台FunderPro行政總裁 Gary Mullen 指出，預算、儲蓄和投資是所有年齡段的人都需要學​​習的關鍵技能。最重要的是要了解如何制定預算並堅持執行，做出與相關支出和儲蓄的明智決定。透過儘早並經常儲蓄，使用對你「有利的」複利，隨著時間的推移增加你的財富。

了解金錢的複式能量

通過複利賺錢的力量既可以令錢為你工作，亦有機會令自己成為債主的奴隸。要記住複利賺錢不僅要從初始投資中賺取回報，還要從隨著時間的推移產生的利潤再賺取利息。這種投資亦不只是考慮買股票債券等，而是衡量所花的每一元能在未來否發揮大於一元的價值，能助你真正善用金錢。Gary Mullen 指出，存錢時間越長，就能有更多的錢做複利。但是相反的情況是，如果長期背負著高息債務，或投資虧損，複利亦同樣對人不利。如果支付的貸款利息高於儲蓄增長或投資的收入，例如信用卡等，即使能在短期內令你有更多的可用資金，但長遠而言正不斷減少未來累積財富的資本，這樣的複利實際上會讓人虧錢。

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