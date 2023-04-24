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日本城免費派雪糕 帝苑酒店自助餐 低至65折

精明消費 07:30 2023/04/24

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 日本城：免費派雪糕
日本城雪糕車將走遍港九新界，只需滿足以下任何一項要求即可優先得到免費雪糕一杯。

- 出示於日本城88折優惠期間的購物單據
- 出示印有指定商標的購物袋或環保袋
- 出示貼上指定商標價錢牌的貨品
- 出示JFun會員或日本城網購的相關購物紀錄
另外，讚好日本城社交平台專頁或下載 JFun App 都可以得到免費雪糕。

活動時間：2023年4月28日至5月1日
指定商標包括: 日本城、日本城網店、生活工房、生活提案、日記士多、多來買

    點擊圖片放大

2. 帝苑酒店：自助餐 低至65折

即日起至5月31日，帝苑酒店雅苑座自助晚餐低至7折優惠，每位可半價購買人氣腰果酥一罐。

    點擊圖片放大

3. KFC App：超值套餐 自由選 低至25元

由即日起至4月26日，用KFC App買套餐優惠券，最平25元就可以歎到一份豐富套餐，優惠券可以即買即用。

3大限時優惠券套裝：
100元 – 2張指定肯! 大食餐優惠券（原價高達118元）
80元 – 3張指定早餐優惠券（原價高達108元）
150元 – 6張指定早餐優惠券（原價高達216元）

即刻開App落單：按此

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

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