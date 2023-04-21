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【ET至高息】4厘高息搶存Action！半年穩賺2萬元 三大條件你要知

收息攻略 20:30 2023/04/21

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金管局接錢，銀行爭奪資金，定期存款長息再現4厘﹗6個月4.18厘，半年穩賺$20,900，原來有3大條件，而且要留意有一部分是現金獎賞形式發放。

ET至高息
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欄名 : 存款收息

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