【ET至高息】4厘高息搶存Action！半年穩賺2萬元 三大條件你要知 收息攻略 20:30 2023/04/21 分享： 分享： 金管局接錢，銀行爭奪資金，定期存款長息再現4厘﹗6個月4.18厘，半年穩賺$20,900，原來有3大條件，而且要留意有一部分是現金獎賞形式發放。 ET至高息 【ET至高息】4厘高息搶存Action！半年穩賺2萬元 三大條件你要知 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【定期存款】12個月最高4.9厘 港元最高3.7厘（4月21日更新） 今日 【定期存款】12個月最高4.9厘 港元最高3.7厘（4月21日更新） 10萬元做定期存款 │ 低門檻收息$3550、存半年賺$1,800 │ 3個月存期最高息（4月21日更新） 今日 10萬元做定期存款 │ 低門檻收息$3550、存半年賺$1,800 │ 3個月存期最高息（4月21日更新） 定期存款2023 │ 8銀行加存息、6個月4.18厘月底到期 │ 不同存期最高息之選! 今日 定期存款2023 │ 8銀行加存息、6個月4.18厘月底到期 │ 不同存期最高息之選! 用50萬元做定期存款 最多賺$18,500 3個月收息$4,750 （4月21日更新） 2023/04/20 用50萬元做定期存款 最多賺$18,500 3個月收息$4,750 （4月21日更新） 華僑永亨銀行 收息產品 定期存款 香港金融管理局 銀行