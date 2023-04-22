  • 23°C
香港時間 : 2023422日 (週六) 10:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北上消費】港人優惠 持回鄉證獲3大商場折扣 │ $300消費券、 跨境巴士送回程票

精明消費 09:30 2023/04/22

分享：

分享：

自從全面通關後，每逢周末或小長假都會有大量港人北上消費，下周又到五一小長假，深圳有什麽食玩優惠？以下將為大家整合3大商場及跨境巴士優惠。

1. 深圳福田卓悅中心
活動時間：即日起至6月30日
活動詳情：港澳居民持回鄉證可獲優惠券禮包，價值300元左右，内含4張隨機品牌禮券
領取地點：卓悅中心L1層客服中心

2. 深圳福田領展中心城（會展中心站）
領展中心城推出「港真好抵」港澳居民專屬福利，分為4種優惠，同樣涵蓋飲食、玩樂及個人護理等等，要注意每種優惠截止時間有所不同。

-歡迎注冊禮
時間：即日起至8月31日
活動詳情：憑回鄉證當天注冊會員送兔然暴富購物袋

-任意消費禮
時間：4月22日-23日，4月29日-30日
活動詳情：憑回鄉證當天任意消費並積分送北歐時刻桌墊

-下午茶專屬禮
時間：4月22日-23日，4月29日-30日
活動詳情：憑回鄉證當天消費滿388元並積分送飲品券

兌換地點：需要憑原始結算單至G層顧客服務中心參與兌換

-專屬折扣禮物
時間：即日起至8月31日
活動詳情：憑回鄉證可享不同商鋪的專屬折扣優惠，包括飲食、玩樂、護理及購物。例如，蛙來噠碳烤牛蛙全單8.8折、同仁四季椰子雞每桌贈送響鈴卷一份、meland親子樂園送手工雪糕Diy套裝一個及手工音樂盒Diy套裝一個、Mo&Co.指定貨品5折-7折等。

3. 卓悅INTOWN×西Dorsi
大灣區旅游美食博主西Dorsi與卓悅INTOWN合作推出「返鄉折扣卡」，同時在卓悅匯也適用，合共有22個品牌獨家優惠。包括潤園四季199元享用原價234元雙人套餐，納瓦新疆菜提供339元享用439元4人套餐及隱鯨日料78折等等。

活動時間：即日起至4月30日
參與商場：卓悅INTOWN、卓悅匯
領取方式：憑回鄉證至福田卓悅INTOWN一樓客服中心領取

八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼

4. 前海跨境巴士 送回程票
由於上個月前海往返香港線路恢復，推出限時買一送一優惠，即買去程送回程，僅限前海至九龍、港島、新界線路票價，購票前記得選擇雙程票。每天各有四班車由前海和深圳口岸開出，票價分別是人民幣40元至150元不等。

優惠時間：即日起至2023年5月31日

    點擊圖片放大

【大灣區消費】北上必備5大類APP 用香港電話都可登錄

【北上開戶】邊間銀行可在港遙距開戶？ 内地銀行戶口種類如何區別、需準備的申請資料

＝＝＝＝＝

【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

全港首個燒賣節 商場設4米高巨型夾燒賣機 名牌限時1折及半價專區
2023/04/21
全港首個燒賣節 商場設4米高巨型夾燒賣機 名牌限時1折及半價專區
BUNNI KONBINY兔子便利商店購物賞 美妝低至2折 信用卡7重獎賞
2023/04/21
BUNNI KONBINY兔子便利商店購物賞 美妝低至2折 信用卡7重獎賞
大阪巨型Outlet本周開業 設「黑門市場」 結合Outlet商場共251店
2023/04/16
大阪巨型Outlet本周開業 設「黑門市場」 結合Outlet商場共251店
深水埗全新5000呎火鍋店 四款酒製濃郁湯底 即日新鮮處理騸牯、特色手工餃
2023/04/16
深水埗全新5000呎火鍋店 四款酒製濃郁湯底 即日新鮮處理騸牯、特色手工餃
【台北旅行】監獄活化成文青新潮點　「榕錦時光」結合美食／市集／歷史　日式風味打卡一流
2023/04/15
【台北旅行】監獄活化成文青新潮點　「榕錦時光」結合美食／市集／歷史　日式風味打卡一流
著數優惠 商場活動 新界 九龍 前海 電子消費券 卓悅 北歐 經濟 美食

下一篇文章

BUNNI KONBINY兔子便利商店購物賞 美妝低至2折 信用卡7重獎賞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【唱錢攻略】出國必用扣帳卡　免手續費仲有3%回贈　4大注意事項
【唱錢攻略】出國必用扣帳卡　免手續費仲有3%回贈　4大注意事項
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
【消費券2023】AlipayHK 送$3000獎賞 名額10個
【消費券2023】AlipayHK 送$3000獎賞 名額10個
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（4月4日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（4月4日更新）
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款