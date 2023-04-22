【北上消費】港人優惠 持回鄉證獲3大商場折扣 │ $300消費券、 跨境巴士送回程票

自從全面通關後，每逢周末或小長假都會有大量港人北上消費，下周又到五一小長假，深圳有什麽食玩優惠？以下將為大家整合3大商場及跨境巴士優惠。

1. 深圳福田卓悅中心

活動時間：即日起至6月30日

活動詳情：港澳居民持回鄉證可獲優惠券禮包，價值300元左右，内含4張隨機品牌禮券

領取地點：卓悅中心L1層客服中心

2. 深圳福田領展中心城（會展中心站）

領展中心城推出「港真好抵」港澳居民專屬福利，分為4種優惠，同樣涵蓋飲食、玩樂及個人護理等等，要注意每種優惠截止時間有所不同。

-歡迎注冊禮

時間：即日起至8月31日

活動詳情：憑回鄉證當天注冊會員送兔然暴富購物袋

-任意消費禮

時間：4月22日-23日，4月29日-30日

活動詳情：憑回鄉證當天任意消費並積分送北歐時刻桌墊



-下午茶專屬禮

時間：4月22日-23日，4月29日-30日

活動詳情：憑回鄉證當天消費滿388元並積分送飲品券

兌換地點：需要憑原始結算單至G層顧客服務中心參與兌換



-專屬折扣禮物

時間：即日起至8月31日

活動詳情：憑回鄉證可享不同商鋪的專屬折扣優惠，包括飲食、玩樂、護理及購物。例如，蛙來噠碳烤牛蛙全單8.8折、同仁四季椰子雞每桌贈送響鈴卷一份、meland親子樂園送手工雪糕Diy套裝一個及手工音樂盒Diy套裝一個、Mo&Co.指定貨品5折-7折等。

3. 卓悅INTOWN×西Dorsi

大灣區旅游美食博主西Dorsi與卓悅INTOWN合作推出「返鄉折扣卡」，同時在卓悅匯也適用，合共有22個品牌獨家優惠。包括潤園四季199元享用原價234元雙人套餐，納瓦新疆菜提供339元享用439元4人套餐及隱鯨日料78折等等。



活動時間：即日起至4月30日

參與商場：卓悅INTOWN、卓悅匯

領取方式：憑回鄉證至福田卓悅INTOWN一樓客服中心領取

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4. 前海跨境巴士 送回程票

由於上個月前海往返香港線路恢復，推出限時買一送一優惠，即買去程送回程，僅限前海至九龍、港島、新界線路票價，購票前記得選擇雙程票。每天各有四班車由前海和深圳口岸開出，票價分別是人民幣40元至150元不等。

優惠時間：即日起至2023年5月31日

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