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否認競購傳聞 中移動究竟會否入主HKBN？ 電訊市場或再整合

博客 13:02 2023/04/21

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本周中外電突然報道，中國移動 （00941） 有意收購香港寬頻HKBN （01310） ，並邀請投資銀行提交建議書。消息一度刺激香港寬頻股價急升。不過，事隔兩天官方中國日報在網站引述中移動發言人否認收購傳聞，香港寬頻股價立即打回原型。但這些消息反映香港的電訊市場或再面臨整合。

HGC大股東有意洽購

事實上，今次香港寬頻在消息傳出後沒有停牌及發出公告，反映中移動有意收購的消息並未進入實質行動，又或者是根本是無中生有。現階段中移動的確是沒有收購計劃。對香港寬頻有意的只有環球全域電訊HGC背後的私募基金股東I Squared Asia，並會透過HGC來進行收購。

市場估計收購作價約10億美元，即78億港元。價格較和電出售環球全域的145億港元，相差一大截。當然，兩家公司業務重點不同，香港寬頻以本地業務為主，HGC則以海外業務為先，若兩家公司合併，基本上可以成為一家既擁有本地業務又有海外網絡連接的電訊商，可拉近與龍頭的香港電訊的距離。

本地固網三家競爭 HKT龍頭穩固

本地固網市場現在就是上述三家公司競爭，而且是一大兩小的格局，香港電訊HKT （06823） 擁有過百萬的客戶，服務覆蓋光纖寬頻、流動通訊、收費電視和固網電話，加上企業市場，其龍頭位置難以撼動。

香港寬頻以往在住宅市場愛打減價戰，但隨著市場競爭放緩，現時的價格戰已沒以往激烈，對新客戶更沒有什麼著數可言。這也因此讓香港寬頻的住宅市場佔有率長期未能突破四成水平，讓香港電訊得以成為住宅市場龍頭。

流動巨頭中移動若收購 可挑戰HKT

雖然中移動現時沒有收購香港寬頻計劃，但其實公司已一早持有牌照，可在香港掘地建網，但主要仍然是依賴有線寬頻或香港寬頻入屋。一旦收購香港寬頻，便可取得入屋網絡，可直接與香港電訊正面競爭，這也使中移動成為另一家集固網與流動一身的營運商。

現時中移動在香港已成為全港最多用戶的流動網絡商，以廉價月費吸納大批價格敏感用戶，加上在競投頻譜絕不手軟，令中移動的網絡質量也追上香港電訊。若中移動要投資固網，就必先搶攻新樓盤，以加快上客步伐，也可避開市區入屋鋪網麻煩影響上客進度。

雖然現時不少網絡商都力推5G上網服務，但要高速連接固網寬頻仍不可少。加上現在越來越多電器連網，採用固網光纖寬頻的連接會較穩定，有助中移動拓展香港智慧家居的市場。

姑勿論中移動最終會否入主香港寬頻，但香港寬頻在私募基金控股之下，遲早也要易手才能讓私募基金退場賺錢。大家可趁機把握賺錢機會吧。

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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