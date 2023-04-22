【名錶品味】荷里活型男名錶大檢閱 嚴選巨星手上最吸睛錶款

腕錶品牌按時造勢，挑選品牌大使更要與時並進。近年憑藉串流平台Netflix、桌上遊戲多種媒介興起，躍然紙上的人氣型男繁多，今天就看看BVLGARI、LONGINES和OMEGA三大品牌挑選的型男之不同。

OMEGA-關繼威、艾迪烈柏尼

在奧斯卡頒獎禮上吸引我眼球的，是憑主演《奇異女俠玩救宇宙》中飾演丈夫一角的關繼威，獲頒「最佳男配角」獎時，其手上所佩戴的Globemaster精鋼腕錶令人留下深刻印象。此外，與影帝特別有緣的OMEGA，其另一品牌大使艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）亦戴上本年度的重點作-Aqua Terra系列腕錶，今年新推出的Shades系列大玩色彩，推出兩款錶徑34毫米和38毫米，兩者均有5色配搭錶面。

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BVLGARI-英國演員Lucien Laviscount

較早前，BVLGARI在日內瓦湖畔舉辦最新的Octo Roma系列腕錶發布會，請來一眾貴賓和品牌好友出席，其中包括憑《Emily in Paris》第二季飾演艾菲一角的英國演員盧西安拉維斯考特（Lucien Laviscount），更成為首批佩戴Octo10周年新版Roma腕錶的型男之一。Octo Roma新版加強八角形設計特色的錶殼，並配備黑、藍和灰色3種錶面選擇。

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LONGINES-利基尚沛治

相信不少影迷是透過《柏捷頓家族：名門韻事》而認識利基尚沛治（Rege-Jean Page）這位34歲英國演員，最近他有份擔演改編自桌上遊戲的《龍與地下城：盜亦有道》電影早前亦以上映，新戲大獲好評，其搞笑劇情及連環驚險刺激動作場面，令人對他戲中聖騎士Xenk Yendar一角留下深刻印象，難怪吸引了LONGINES青睞，邀他擔任形象大使。

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產品查詢：BVLGARI（2153 1538）

LONGINES（2518 9982）

OMEGA（2518 9898）

圖片：黃鑑江攝、部分品牌提供

作者、責任編輯：黃鑑江

【原文:被世界鐘錶品牌睇中 檢閱荷里活型男最新腕錶(收費文章) (節錄)】

【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

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