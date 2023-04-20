【Rolex】Paul Newman兩隻勞力士Daytona、6月拍賣 50至100萬美元估值被低估?

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曾經由名人所屬，對一隻手錶的行情有極大影響。目前史上最貴的勞力士手錶頭三位，除了都是出自Daytona系列之外，最貴的Daytona Ref.6239（成交價約1775.2萬美元），及第三貴的Daytona Ref.6263（成交金額約547.5萬美金），這兩隻天價勞力士的共通點，就是曾屬於荷里活已故巨星Paul Newman。
蘇富比將在今年6月舉辦的拍賣會上，競拍兩款同為Paul Newman擁有的Daytona手錶，其中一款型號16520就是1995年時，年屆70歲的Paul Newman參加迪通拿24小時耐力賽，並與隊友共同贏得GT-1組別冠軍時所獲的獎品。勞力士作為迪通拿24小時耐力賽的贊助商，送出了的Daytona手錶。當時Paul Newman更創下最高齡得獎車手紀錄。
背面紀念刻字Daytona 估價50萬至100萬美元
此錶專為Paul Newman訂製，背面刻上“Rolex at Daytona 24 Paul Newman Rolex Motorsports Man of the Year 1995”字樣，以強調手錶與一般Daytona的與眾不同，別具珍貴收藏意義。蘇富比對這款Daytona 型號16520的估價相對地保守，為50萬至100萬美金。此錶由Paul Newman遺產委託和他妻子Joanne Woodward交給蘇富比拍賣行。
最後一次駕駛GT1 Corvette戴的錶
而拍賣會上亦有另一款由Paul Newman擁有的Daytona，估價同樣為 50 萬至 100 萬美元。這隻型號116519的Daytona是Paul Newman的妻子Joanne Woodward在2006年、亦即是Paul Newman去世前兩年送他的禮物，亦是她最後一隻送給丈夫的錶。紐約蘇富指出到，Paul Newman於2008年8月13日在石灰岩公園賽道（Lime Rock Park）最後一次駕駛他的GT1 Corvette賽車下場競速時，正正是戴著這只錶。這款錶更是Paul Newman擁有的Daytona手錶中，唯一一隻白金材質錶，手錶背面亦刻上“DRIVE VERY SLOWLY JOANNE”字樣。
先前最貴的勞力士手錶Daytona ，正是1972年時由Joanne Woodward買下送給Paul Newman，持續戴了25年的錶，並在錶背刻上”DRIVE CAREFULLY ME"，或會進一步推高手錶的收藏價值。
以上兩隻由Paul Newman擁有的Daytona，將在6月9日舉行的蘇富比New York’s Important Watches拍賣會上競標，屆時手錶會拍出什麼價位，實在令人期待。
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欄名 : 品味投資