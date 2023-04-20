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【勞力士】Paul Newman兩隻Daytona、6月拍賣 50至100萬美元估值被低估?

個人增值 20:37 2023/04/20

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曾經由名人所屬，對一隻手錶的行情有極大影響。目前史上最貴的勞力士手錶頭三位，除了都是出自Daytona系列之外，最貴的Daytona Ref.6239（成交價約1775.2萬美元），及第三貴的Daytona Ref.6263（成交金額約547.5萬美金），這兩隻天價勞力士的共通點，就是曾屬於荷里活已故巨星Paul Newman。

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蘇富比將在今年6月舉辦的拍賣會上，競拍兩款同為Paul Newman擁有的Daytona手錶，其中一款型號16520就是1995年時，年屆70歲的Paul Newman參加迪通拿24小時耐力賽，並與隊友共同贏得GT-1組別冠軍時所獲的獎品。勞力士作為迪通拿24小時耐力賽的贊助商，送出了的Daytona手錶。當時Paul Newman更創下最高齡得獎車手紀錄。

背面紀念刻字Daytona 估價50萬至100萬美元

此錶專為Paul Newman訂製，背面刻上“Rolex at Daytona 24 Paul Newman Rolex Motorsports Man of the Year 1995”字樣，以強調手錶與一般Daytona的與眾不同，別具珍貴收藏意義。蘇富比對這款Daytona 型號16520的估價相對地保守，為50萬至100萬美金。此錶由Paul Newman遺產委託和他妻子Joanne Woodward交給蘇富比拍賣行。

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最後一次駕駛GT1 Corvette戴的錶

而拍賣會上亦有另一款由Paul Newman擁有的Daytona，估價同樣為 50 萬至 100 萬美元。這隻型號116519的Daytona是Paul Newman的妻子Joanne Woodward在2006年、亦即是Paul Newman去世前兩年送他的禮物，亦是她最後一隻送給丈夫的錶。紐約蘇富指出到，Paul Newman於2008年8月13日在石灰岩公園賽道（Lime Rock Park）最後一次駕駛他的GT1 Corvette賽車下場競速時，正正是戴著這只錶。這款錶更是Paul Newman擁有的Daytona手錶中，唯一一隻白金材質錶，手錶背面亦刻上“DRIVE VERY SLOWLY JOANNE”字樣。

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先前最貴的勞力士手錶Daytona ，正是1972年時由Joanne Woodward買下送給Paul Newman，持續戴了25年的錶，並在錶背刻上”DRIVE CAREFULLY ME"，或會進一步推高手錶的收藏價值。

以上兩隻由Paul Newman擁有的Daytona，將在6月9日舉行的蘇富比New York’s Important Watches拍賣會上競標，屆時手錶會拍出什麼價位，實在令人期待。

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