亞洲冷門國家文萊　天空之鏡+清真寺+博物館　避開人潮打卡必去！

對比星馬泰，鄰近的文萊卻是冷門的旅遊地方，近年當地人因疫情關係，努力開發了不少景點，更發掘出絕美打卡勝地，如今世界復常，正好探訪這個獨立小國。

文萊的公共交通並不發達，當地人大都以私家車代步，而自遊行人士多是租車自駕或以「Dart」應用程式叫車為主，一般5人車日租約69元文萊幣（約407港元）起；Dart的操作跟Uber近似，輸入出發點及目的地便可叫車，十分方便。基於文萊人口只有約44萬，大多數景點都處於無人狀態，可以任拍任影杳無人煙的漂亮景色，直到心滿意足才離開。

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天空之鏡

這個打卡之旅先從文萊西部地區馬來奕（Belait）開始，有近年深受當地人歡迎的Luagan Lalak Recreation Park天空之鏡，雖然沒有公共交通工具可前往，但絕對值得一遊。下車後由路邊到公園，只須向下走約數十級樓梯，便見到一條連接3個涼亭、長約200米的木橋，築於一片淡水沼澤之上。正午的燦爛陽光和藍天白雲完美地倒影在平靜的湖水之上，一片蟲鳴鳥語的和諧大自然之景，美得令人屏息。記得走進涼亭之中，內有階梯直達湖面，在梯級上拍照仿如身處雲海之中，是絕美的打卡之地。另亦可選擇日落時分前往，拍下彩霞滿天的景致。

Luagan Lalak Recreation Park

地址：GF8G+44V Lalak Lake, Bukit Puan, Brunei

開放時間：24 小時

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第十億桶石油紀念碑

位於詩里亞（Seria）的第十億桶石油紀念碑（Billionth Barrel Monument），是另一擺拍的好去處，跟天空之鏡只有大約半小時車程。先認識文萊歷史才對這景點有更多體會，眾所周知，文萊是全亞洲人均最富裕國度，但在這之前卻是以捕魚業為主，在開發石油後才漸漸富裕起來，為紀念詩里亞油田第十億桶石油出產，特地於1991年在海邊附近建立此紀念碑。一條長約百多米的寬闊走道，伴隨一座座黃色小牆壁延伸至海邊，以仿如鑽石戒指造型的裝置為終點，醒目易認，以藍天大海為背景，聽着海浪聲，心曠神怡。有趣是黃色小牆壁背面全是壁畫，從鑽戒裝置回望走道起點，是一大漂亮打卡位。想認識油田多一點，可一看置於鑽戒裝置下方的石牌，上面標示附近海面的油田位置，更可遠眺左邊海面上的第一座採原油探頭機位置。

Billionth Barrel Monument

地址：J888+PV3, Seria, Brunei

開放時間：24 小時

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I LOVE SERIA 地標

想了解多一點石油開發，可到紀念碑附近的油氣博物館（Seria Energy Lab）參觀，館內介紹有關石油及天然氣鑽探、開探，以及背後相關地球物理等展廳。在博物館前方的Seria Energy Recreational Park定要一訪，遠看已見有大型字牌「I LOVE SERIA」豎立於大片嫩綠草地之上，絕對是到此一遊的打卡地標。

Seria Energy Lab

地址：J88G+VVM, Simpang 16, Seria, Brunei

開放時間：8:30am-5pm（周五、一休息）

Seria Energy Recreational Park

地址：J88G+3QR, Seria, Brunei

開放時間：24 小時

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能源展示館

下午返回市區，目的地是位於市中心的能源展示館（Brunei Energy Hub），別給名字嚇到，內裏當然有值得一拍的打卡位！館內展示了發現石油與天然氣的過程，以及它們如何改變文萊人的生活等，當中還有不少互動裝置，簡單有趣。至於打卡位首選是由過百個黃色油桶砌成的光影隧道，一邊是油桶，一邊展示了為石油與天然氣開發作出貢獻人物的相片，配合地上的箭咀式燈光，有氣氛又漂亮。展示廳內亦有可化身為加油員的小型模擬加油站，而展館外則設有大型hashtag「#nbd39」彩色花紋字樣、白色戶外帳篷加玻璃窗等靚景，配合燦爛陽光和河邊景致，擺拍無難度。

Brunei Energy Hub

地址： VWPV+Q54, Jalan McArthur, Bandar Seri Begawan BS8811, Brunei

開放時間：9am-5pm（周五休息）

門票：免費入場

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水上清真寺

從能源展示館徒步約10分鐘，便會見到在1958年建成的Omar Ali Saifuddien清真寺，結合伊斯蘭與意大利的建築風格，其金色圓頂的設計辨識度極高，怪不得被喻為亞太地區最美麗的清真寺之一。

清真寺被人工湖環繞，遠看就是一座「水上清真寺」。可先入內參觀，欣賞意大利大理石地板、上海花崗岩牆壁、英國手工製作的室內吊燈與彩色玻璃裝飾、阿拉伯地毯等。再到清真寺前的湖畔漫步，一看由24K金打造的金色圓頂。記得最後要到附近的Taman Mahkoto Jubli Emas河濱公園，在大片草地上豎立了巨大畫框裝置，正好以清真寺為背景，是文萊市區必去的打卡點之一。

Omar Ali Saifuddien 清真寺

地址： Jalan McArthur, Bandar Seri Begawan BS8711, Brunei

開放時間：8:30am-12nn、1:30pm-3pm、

4:30pm-5:30pm（周四、五休息）

門票：免費

備註： 男士須穿長褲，女士要包着頭髮和手臂，穿着及踝的裙子或褲子。女士可借用寺內免費提供的黑長袍。

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旅遊 Info

簽證： 持香港特區護照免簽證入境，入境前要綫上填寫電子

入境登記措施。

貨幣： 1港元約兌5.9文萊元

機票： 文萊皇家航空有航班直飛文萊，票價由3,794港元起。

攝影：劉妙賢（部分）、網上圖片

作者：劉妙賢

責任編輯：張頌婷

【原文：文萊打卡一日遊 天空之鏡+清真寺+博物館（收費文章）】

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