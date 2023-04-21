上有父母、下有子女 「夾心族」謹記這一點 安然面對財務壓力

隨著社會人口老齡化漸增及結婚生育推遲，越來越多人既需要供養年老的父母，又要養育年幼的子女，他們就像夾心餅乾一樣被夾在兩代人中間，將他們稱作「夾心族」，通常處於30歲至55歲。這個年齡層，他們的小孩正處於教育培養的花錢年齡，年老退休父母的醫療、看護費用又相當昂貴，「夾心族」肩負更多責任和財務壓力。



「夾心族」面臨哪些壓力？

壓力主要來源於四大方面︰

大環境：全球各地通脹升溫，物價上升，打工仔壓力倍增

自己：「夾心族」通常在中年階段，可能需要償還樓貸及車貸，也要籌劃自己的退休預算

父母：父母臨近或已經退休，可能需要支付父母日常費用、醫療費用和看護費用。

子女：子女還處於讀書期間，需要花費大量教育開支和生活費用



如何減輕財務壓力？

「夾心族」要肩負3代人的財務壓力，所以健康的心態非常重要，在處理家庭財務問題時，可以建立優先順序，並將自己放在優先位置。這裡說的包括以下兩點︰



1. 量力而為處理問題

在自己的能力範圍内，合理處理家庭財務事宜。例如，想三代同堂去旅行？小孩想你增給零用錢？親朋戚友突然向你借錢？凡此種種，必需謹記把自己放在優先位置的原則，想清楚目前的財政狀況是否可以負擔這筆開支。這背後的原因很重要，因為你就是這個大家庭的重要支柱，如果開支過多，這條支柱倒下來，會影響一整個家族。



2. 為3代人的支出作預算

要想減輕負擔，最好先將要支出的費用預先計算出來，設立存款目標，放入自己的理財計劃中，逐步有規劃實現。而在做這一點時，也要謹記上述的大原則︰為自己作打算。

「夾心族」最好先預留一筆自己的退休儲蓄，以每個月夫妻兩人基本開支1.5萬、以60歲作為退休年齡、並將退休生活定為30年為例，一對夫妻退休生活至少需要預留540萬元。

有了這個基礎，再計算子女的教育費用，及看護父母的支出。

計算完全部開支後，雖然數額龐大到令人髮指，但有方向總是好事，設立階段性目標，並細化財務壓力，就能逐步接近財務目標。



其中，可以將要儲蓄的目標分成短期目標和長期目標，例如，如果要完成500萬存款，撇除日常生活費用後，平均到每年、每個月甚至每個星期需要實現多少收入。這樣既能令大數字更細化，更能一定程度上減輕因壓力引起的焦慮感。

如何有效儲錢？ 「$1法則」物有所值才購買

齊學52周儲錢大法 一年勁儲13萬

為何儲錢總是難堅持？ 4個招數 不用投資也能增加存款

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App