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【好去處】中環高級Omakase新店 進口日本新鮮食材 資深大厨手作傳統精緻風味

精明消費 13:00 2023/04/22

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香港不乏高級Omakase日本料理店，但能夠在中環地段開張，必然有一定分量。鮨妙的大廚Andy入行超過20年，師承日本大廚，曾任職四季及半島酒店的日本餐廳。新店採用真正Omakase模式，吃的是傳統高級料理與大廚手勢。

餐廳開在商廈內，只設8席，有點秘店感覺，由Andy師傅及他的副手主理，每日按取得的食材創作精緻高級的料理。提供午市及晚市廚師發辦，午市由$980起、晚市$1,980起。晚市包括6項前菜、一品料理、9貫壽司、一件手卷、味噌湯及甜品。Andy風格傳統，Omakase的菜式不花巧、不會多加複雜的元素，以突顯食材的優質為主，他最重視就是選用來自日本不同地方的新鮮食材，每日從豐州市場入貨，如正值春天，就找到一期一會的富山灣的熒光魷魚及鰻魚BB（真穴子苗），其他食材更是高級，包括勝浦金鯛、熊本縣小肌、愛媛赤身與拖羅、長崎錫烏賊、淡路手釣池魚、天草車海老和北海道海膽，啖啖名貴。

海膽山藥麵先聲奪人

Omakase安排也非常傳統，由淡到濃、由冷到熱。以冷吃的開始，第一道菜海膽配山藥麵已先聲奪人，非常巧手，師傅將淮山切絲捲成像麵條，浸在冷麵汁內，配上北海道馬糞海膽，味道清新。再來是較濃味的黑鮑魚及鮟鱇魚肝，沒有花巧，黑鮑魚用昆布汁蒸8小時，配上鮑肝醬，鮟鱇魚肝低溫煮15分鐘，筋去得清、口感creamy無渣，帶清新酒香。

冷菜後，喝過暖胃的味噌湯，壽司便登場，壽司飯選用富山縣產越光米及日本溫泉水煮成，米飯帶甜味，口感軟糯，加入黑醋及白醋調味，酸味平衡。吞拿魚醬油漬壽司、吞拿魚腩壽司、小肌壽司、北寄貝壽司、池魚壽司及海膽壽司等，視乎食材再搭配醬油汁、柚子汁或青檸。最後來個滿滿食材的太卷為壽司作結。如果你想找一間風格傳統的Omakase，不妨來會一會Andy師傅。

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鮨妙

地址：中環皇后大道中118號3樓

電話：6061 1223

營業時間：12:30pm - 2:30pm、7:30pm - 10pm

作者：周浩

責任編輯：黃依情

【原文：中環商廈品嘗廚師發辦 前酒店大廚堅持傳統風味（收費文章）】

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