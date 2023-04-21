理財平台伙環聯 免費查閱個人信貸報告　以後不用再付$280！

信貸評級跟個人生活息息相關，小事至信用卡批核，大事至影響僱主招聘和移民計劃，因此了解自己的評分非常重要。個人數碼理財平台MoneyHero宣布，推出手機應用程式「MoneyHero應用程式」，聯同信貸資料服務機構環聯（TransUnion），供香港消費者可免費並隨時查閱個人信貸評分及報告，協助消費者作出更精明的財務決定。

環聯曾於2019年爆出個人資料外泄事件，被發現保安出現漏洞，其後暫停所有在香港的所有網上消費者信貸報告查詢服務，只可以親臨辦事處索取報告。

或許是汲取上次教訓，今次和MoneyHero合作，便需要進行身份驗證。本網下載此App並實測開戶，首先要申請MoneyHero的帳戶及驗證電話號碼，然後掃描身份證及臉部確認個人身份，完成後就見到你的信貸評分。下次登入的時候，需要登入MoneyHero的帳戶和進行一次性的手機驗證。

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儘管查閱個人信貸評分及報告不是新鮮事，但往往需要購買環聯的信貸報告，每月收費280元；如果不是每月檢查，就要記得在到期前7天取消訂閱，不然就會自動續期，過程比較麻煩。

「軟性查閱」不影響評分

事實上，當消費者申請信貸產品（例如信用卡、個人貸款、樓宇按揭等等），金融信貸機構一般會索取個人信貸報告作參考，即屬「硬性查詢」，查詢記錄會被紀錄在信貸報告長達兩年，如果頻繁查詢有機會對個人信貸評分產生負面影響。不過，如果消費者經應用程式自行查閱信貸評分及報告，就屬於「軟性查詢」，對個人信貸評分並沒有影響。

MoneyHero母公司Hyphen Group的商業主管Shravan Thakur表示，一直透過教育公眾，助他們了解其財務狀況和信貸評分的重要性，尤其是對貸款需求較大的人士，例如急須周轉人士、年輕投資者、網上購物消費者、尋求按揭貸款人士、商業和專業人士，以及需要財務支援的信用卡使用者等等。

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