最適合外籍人士定居國家 首兩位都在這地區 新加坡第三

據全球外籍人士社群InterNations去年進行的一項調查，僑居海外的外籍人士認爲，巴林、阿聯酋和新加坡是最容易定居的前三名國家。

調查訪問了全球近12,000名外籍人士，依據「外籍人士基本指數」（Expat Essentials Index），對52個目的地進行排名。該指數考慮了新移居者對當地多方面的評估，包括：數字生活（如在線獲得政府服務）、住房（特別是外籍人士的負擔能力和尋找住房的難易程度）、行政事務（如開設當地銀行賬户或獲得簽證的難易程度）和語言（如無需學習新語言就能到處走動，或學習當地語言的難易程度）

調查結果顯示，首兩位都在中東，島國巴林在52個地點中排名第一。受訪者表示，即使不說當地語言，也很容易獲得簽證、尋找住房、在線獲得政府服務以及四處走動。

外籍人士認為最容易定居的前10大地點包括：

1、巴林

2、阿拉伯聯合酋長國

3、新加坡

4、愛沙尼亞

5、阿曼

6、印尼

7、沙特阿拉伯

8、卡塔爾

9、肯尼亞

10、加拿大

最易定居：巴林、阿聯酋、新加坡

InterNations表示，總體而言，前3大目的地——巴林、阿聯酋和新加坡——提供了容易的交流環境、語言障礙不大，而且官僚主義問題也很少。巴林行政事務類別的表現名列全球第二，67%的外國人認爲與當地政府打交道很容易，比全球平均水平（40%）高出27個百分點。吸引移居者的亮點還有住房，82%的外籍人士表示很容易在巴林找到房子。阿聯酋在獲得移居簽證的便利性方面在全球排名第一。新加坡則因英語是官方語言而在語言類別位列第一，此外，外籍人士亦對當地高度數字化的生活感到非常滿意。

熱門移居地推新政方便外國人

InterNations的發言人告訴美國商業媒體CNBC，這三地都是眾所周知的外籍人士熱門移居地，它們也因此作了一些調整，以向外國移居者提供便利。InterNations還注意到，這些地方廣泛使用英語，可以讓外國人在移居時更易處理政府和行政相關事項。

外國移居者多為工作 不為退休

InterNations表示，許多移居巴林、阿聯酋和新加坡的外國人來自印度，他們是出於工作相關原因搬遷（前來找工作、受公司外派、跨國招聘或者創業）。這些外籍人士最有可能在金融或銀行業工作，而這些國家並不是退休人員的熱門目的地。

最難定居：中國、日本、德國

加拿大躋身前十，在北美地區排名第一。那裡的新居民表示，與當地政府打交道、開設新銀行賬戶和訪問強大的數字基礎設施都很容易。不過，外籍人士確實表示，要找到負擔得起的住房相對困難。

InterNations稱，由於語言障礙、數字基礎設施具有挑戰性，外籍人士最難定居的三個國家是德國、日本和中國。

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