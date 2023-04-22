  • 23°C
香港時間 : 2023422日 (週六) 11:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

最適合外籍人士定居國家 首兩位都在這地區 新加坡第三

個人增值 10:30 2023/04/22

分享：

分享：

據全球外籍人士社群InterNations去年進行的一項調查，僑居海外的外籍人士認爲，巴林、阿聯酋和新加坡是最容易定居的前三名國家。

調查訪問了全球近12,000名外籍人士，依據「外籍人士基本指數」（Expat Essentials Index），對52個目的地進行排名。該指數考慮了新移居者對當地多方面的評估，包括：數字生活（如在線獲得政府服務）、住房（特別是外籍人士的負擔能力和尋找住房的難易程度）、行政事務（如開設當地銀行賬户或獲得簽證的難易程度）和語言（如無需學習新語言就能到處走動，或學習當地語言的難易程度）

調查結果顯示，首兩位都在中東，島國巴林在52個地點中排名第一。受訪者表示，即使不說當地語言，也很容易獲得簽證、尋找住房、在線獲得政府服務以及四處走動。

外籍人士認為最容易定居的前10大地點包括：

1、巴林

2、阿拉伯聯合酋長國

3、新加坡

4、愛沙尼亞

5、阿曼

6、印尼

7、沙特阿拉伯

8、卡塔爾

9、肯尼亞

10、加拿大

最易定居：巴林、阿聯酋、新加坡

InterNations表示，總體而言，前3大目的地——巴林、阿聯酋和新加坡——提供了容易的交流環境、語言障礙不大，而且官僚主義問題也很少。巴林行政事務類別的表現名列全球第二，67%的外國人認爲與當地政府打交道很容易，比全球平均水平（40%）高出27個百分點。吸引移居者的亮點還有住房，82%的外籍人士表示很容易在巴林找到房子。阿聯酋在獲得移居簽證的便利性方面在全球排名第一。新加坡則因英語是官方語言而在語言類別位列第一，此外，外籍人士亦對當地高度數字化的生活感到非常滿意。

熱門移居地推新政方便外國人

InterNations的發言人告訴美國商業媒體CNBC，這三地都是眾所周知的外籍人士熱門移居地，它們也因此作了一些調整，以向外國移居者提供便利。InterNations還注意到，這些地方廣泛使用英語，可以讓外國人在移居時更易處理政府和行政相關事項。

外國移居者多為工作  不為退休

InterNations表示，許多移居巴林、阿聯酋和新加坡的外國人來自印度，他們是出於工作相關原因搬遷（前來找工作、受公司外派、跨國招聘或者創業）。這些外籍人士最有可能在金融或銀行業工作，而這些國家並不是退休人員的熱門目的地。

最難定居：中國、日本、德國

加拿大躋身前十，在北美地區排名第一。那裡的新居民表示，與當地政府打交道、開設新銀行賬戶和訪問強大的數字基礎設施都很容易。不過，外籍人士確實表示，要找到負擔得起的住房相對困難。

InterNations稱，由於語言障礙、數字基礎設施具有挑戰性，外籍人士最難定居的三個國家是德國、日本和中國。

全球最富有城市排名 香港第7位 │ 13萬名百萬富翁 較新加坡少一半

家庭月入10萬 香港海外各有物業 移民後投資點部署？

【退休規劃】子女已移居外國　每月收租3.4萬怕坐食山崩　專家︰呢項產品比收租更好

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？  亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

九成人稱日子不好過 逾半歸因不理解「財務概念」 3大解決關鍵
2023/04/21
九成人稱日子不好過 逾半歸因不理解「財務概念」 3大解決關鍵
全球最富有城市排名 香港第7位 │ 13萬名百萬富翁 較新加坡少一半
2023/04/20
全球最富有城市排名 香港第7位 │ 13萬名百萬富翁 較新加坡少一半
「有錢」和「富裕」原來有分別？5個關鍵差異 影響你的財富自由路
2023/04/20
「有錢」和「富裕」原來有分別？5個關鍵差異 影響你的財富自由路
銀行頻現内地旅客人龍 開戶成小紅書推介活動？揭秘内地人赴港開戶潮原因
2023/04/19
銀行頻現内地旅客人龍 開戶成小紅書推介活動？揭秘内地人赴港開戶潮原因
【電子支付】港人最愛支付方式 仍是信用卡 現金使用率與內地同樣低
2023/04/19
【電子支付】港人最愛支付方式 仍是信用卡 現金使用率與內地同樣低
簽證 卡塔爾 退休 肯尼亞 愛沙尼亞 阿曼 巴林 沙特阿拉伯 阿聯酋 新加坡

下一篇文章

全港首個燒賣節 商場設4米高巨型夾燒賣機 名牌限時1折及半價專區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
ICOCA將接入Apple Pay系統　海外Apple用家現在如何解決？教你綁定其他IC卡
ICOCA將接入Apple Pay系統　海外Apple用家現在如何解決？教你綁定其他IC卡
銀行頻現内地旅客人龍 開戶成小紅書推介活動？揭秘内地人赴港開戶潮原因
銀行頻現内地旅客人龍 開戶成小紅書推介活動？揭秘内地人赴港開戶潮原因
「租得就唔好買」 6種意想不到可租的物品
「租得就唔好買」 6種意想不到可租的物品
有多少錢才感覺「財務安心」? 近4成人認為起碼要有呢個數
有多少錢才感覺「財務安心」? 近4成人認為起碼要有呢個數
屋企人大花筒無錢交租 大學生上繳打工費 勸家人理性消費 反被批自私
屋企人大花筒無錢交租 大學生上繳打工費 勸家人理性消費 反被批自私
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款