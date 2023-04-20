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28歲單身女擔心無人養 預400萬退休 應否買定村屋養老? 5步規劃退休理財

個人增值 17:05 2023/04/20

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作為獨立單身女性，人生路上沒有另一半分擔住屋及日常開支，需要獨力承擔生活住家洗費，更會擔心老年患病等醫療費用。不少人會未雨綢繆，思考如何一人應對退休後的養老支出。個案主角除了投資，亦正考慮買入村屋，至少老來也「有瓦遮頭」，這個思法到底是否正確?看看龔成是如何回應︰

個案重點

    點擊圖片放大

讀者:

老師，我今年28歲，乜嘢都無既單身女人仔一個，假設我以後無男人無仔女養，有八十歲命，做野做到五十幾歲生產力下降。

咁我仲要交租食飯醫療到底要用幾多錢？

我估計最起碼要四百萬。

如果依家首先有一個目標，買三百萬以下既新界村屋當養老，暫時唔係自住既，係呢幾十年入面實現咗先，放租又好放係度都好，去到以後既生活係咪過得輕鬆啲？我唔識計劃可唔可以教下我？

龔成：

你28歲，醒覺到有這問題，有些人到50歲先醒覺，你現時仍有時間準備。無論你將來有人養，或者有家庭負擔，或者要靠自己，你及早準備一定是好事，因為有部分女生，會假設自己將來一定有人養，而完全不去理財！但將來結果無人知，及早理財，為自己打算，才是最好的方法。

你可以設定一些長期目標，例如在50歲、60歲的時，以$400萬為目標。

雖然你提及都想買村屋，但你買村屋的目的，都只是想處理50歲後收入減少的問題，因此，買村屋並不是必然的選擇，反而，你要先有一個目標：「50歲60歲，擁$400萬」。

由於你無提供現時的收入，支出，以及50歲後希望的生活質素，我只能假設，當你擁有$400萬，就能幫到你50歲後收入有機會下跌的問題，並以這個數目為目標。

你只要利用儲蓄、投資，其實是可以做到的，不用太過擔心。

5步規劃退休理財

而你考慮投資物業，都可以的，因為物業是資產項，長遠有租金，就能提供現金流比你，但這不是唯一的選擇，也不用這刻決定。你可以現時先進行一個儲錢計劃，如果同時見到樓市下跌，你又想買樓收租，作長期資產，你到時先把握機會都得。你可以考慮以下的幾步。

第一步，你要儲蓄，這是所有財富的源頭，要財富增大，先要有基本資金，然後就可投資增值。你年輕，要盡力去儲錢，這點十分重要。如果可以的話，每月儲$5000。

第二步，要學投資，利用一些穩健工具，例如中低風險的基金、穩健股票，以長期分注，或月供基金月供股票模式去滾大財富。假設你能取得每年10%的複息回報，你每月儲$5000，22年後（50歲），就能滾存到$420萬。

當然，你中途有機會利用物業去財富滾存，所以，第三步（有可能發生）。就是利用增值後的財富去投資物業。這一步你要睇到時樓市情況，投資物業其中一個要點是收租，但如果租金回報率太低，以及按揭利率明顯比租金回報率低，就未必有好大的投資價值，到時就不要為投資而投資。

如果到時見到適合的投資時機，而你資金又足夠，就可考慮投資金額不太高的物業。

第四步，如果有閒錢，同時投資股票，進入「股樓並行」狀態。我地不能太過集中一種資產，最好建立一個平衡的組合，風險度能有效減低。

利用上述的4步，希望在50歲、60歲前，擁有超過$400萬的淨資產。由於沒有你的收入等資料，因此上述只能給你一些方向性的建議。

第五步，到50歲、60歲時，再進行財富配置，集中在現金流類別資產。這點不用太急去想，你到時要找資料，建立一個較低風險，現金流較強的組合。目標是幫你提高每月的現金流。

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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