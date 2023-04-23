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【ETF學堂】揉合「主動+被動」策略　一文學懂「聰明啤打」ETF

ETF 11:00 2023/04/23

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隨著追蹤大市的交易所買賣基金（ETF）成為重要的投資趨勢之一，香港近年亦陸續出現「聰明啤打（Smart Beta）」ETF，代替傳統的全被動式ETF，期望尋求跑贏大市的回報。到底Smart Beta ETF是甚麼玩兒？對投資者而言有甚麼好處？讓我們繼續看下去吧。

甚麼是Smart Beta ETF？

Smart Beta是一種投資策略，透過增強一個或多個不同因子的特質，例如價值（value）、派息（dividend）、動能（momentum）、低波幅（low volatility）、品質（quality）、規模（size）等等，改善基金選股及個股的權重，藉此加強回報跑贏大市。

所以，Smart Beta ETF與傳統ETF，可以追蹤同一個指數，但在被動追蹤以外，添加「主動投資」的元素，調整股票的權重，讓投資者得到更加靈活、多樣化的投資組合策略，同時更好地管理組合風險。由於當中涉及人為評估設定，Smart Beta ETF一般被歸類於主動型。

Smart Beta ETF與傳統ETF有甚麼差別？

建構的方法 如上述所說，Smart Beta ETF是使用多種因子來建構投資組合；傳統ETF則以追蹤指數為目標。
回報表現 Smart Beta ETF是以跑贏指數為投資目標，傳統ETF的目標是緊貼指數表現。
管理費用 因應額外的研究和分析，Smart Beta ETF的基金管理費一般高於傳統的指數基金，但低於主動型基金（active fund）。
市場風險 一般而言，Smart Beta ETF的風險較傳統ETF高，但實際情況仍取決於該ETF的因子。例如在市場低迷期間，增長動能因子的Smart Beta ETF或會比市場指數的波動更大。

Smart Beta ETF有甚麼優點／缺點？

優點 缺點
  • 結合被動選股、主動投資的特點
  • 比較不依賴市值決定權重
  • 管理費較主動型基金低
  • 管理費較傳統ETF高
  • 績效波動較大
  • 流動性風險

Smart Beta這個投資策略，漸漸成為指數投資者的熱門選擇。美國市場近1700隻ETF當中，有七成跟Smart Beta相關；資產規模亦佔整體交易所買賣基金三成以上。

不過，香港的投資者對Smart Beta ETF的熟悉程度，以至市場的產品種類都不及美國。本港市場較有名的Smart Beta ETF，就有平安MSCI中國多因子ETF （03163） 、平安MSCI中國質量因子ETF （03166） 、PREMIA中證財新中國基石經濟ETF（港元櫃台） （02803） 和PREMIA中證財新中國新經濟ETF（港元櫃台） （03173）

Smart Beta ETF能否為投資者創造價值？

香港經管學院金融學副教授黃詩楊及其研究團隊曾經指出，雖然Smart Beta ETF在回溯測試（backtest）的結果理想，惟正式推出市場後，表現卻往往不似預期。研究發現，追蹤多因子指數的Smart Beta ETF在上市以前，聲稱能帶來年均4.11%回報；上市後不升反跌0.79%。

有人認為Smart Beta ETF的表現之所以不理想，主要是管理費過高導致。但研究撇除管理費因素後，團隊發現Smart Beta ETF的市場表現仍然不及傳統的指數型ETF。不過黃詩楊表示，在特殊的情況下，Smart Beta ETF的表現依然有機會超越傳統ETF。他舉例指，在「零息」環境下， 追蹤高股息的Smart Beta ETF仍有可能「跑贏大市」，建議投資者應在購買此類新型投資產品前，須要謹慎考慮，切忌盲目相信表面數據。

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