全球最富有城市排名 香港第7位 │ 13萬名百萬富翁 較新加坡少一半

不少人都認為香港是全世界富豪最多的地方之一，能夠長年保持競爭力吸引富翁落戶，但最新的全球百萬富翁（100萬美元）人數最多的城市排名顯示，紐約市位居榜首，香港排第7位，跑輸新加坡，亦不及東京和三藩市灣區。此外，香港百萬富翁的人數跌幅最大，億萬富翁人數亦不及部分內地城市，即看圖列排名詳情︰

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移民顧問公司Henley & Partners(H&P)與環球財富情報公司New World Wealth發表報告，公布世界上最富有的城市，是紐約市擁有34萬名百萬富翁(持有可投資資產超過100萬美元或以上)；東京及三藩市灣區排第2及第3位，百萬富翁人數分別為29萬及28.5萬名；倫敦則跌至第四位。

新加坡百萬富翁較香港多近一倍

香港排第7位，百萬富翁人數有12.95萬名、億萬富翁(擁有10億美元可投資資產)有32名。百富富翁人數按年少27%，是上榜之中跌幅最大的城市。

新加坡作為富豪移民的首選目的地之一，常駐百萬富翁排名第5多，高出香港2位，當地百萬富翁則增長40%至24萬人，較香港多近一倍，不過香港的億萬富翁(32人)就略略比新加坡的27人多，至全球最多頂級富豪的紐約，億萬富翁就有58人。

北京上海與港差距拉近

此外，香港百萬富翁的人數跌幅最大，比去年大跌27%，百萬富翁高淨值人士減少近13萬人。香港的排名經歷浮浮沉沉，由2012年的第4位，至去年不入前十，今年終於重回榜單第7位。香港目前雖然仍領先於北京和上海，但這兩個內地城市在過去10年的排名有所攀升，而10億美元富翁的人數亦已同時超越香港。北京和上海，分別位列8和9位，12.82萬及12.72萬個，和香港12.95萬的人數相當接近。

悉尼以12.69萬名百萬富翁排名第10位，報告指其過去20年中經歷強勁的財富增長，預計至2040年將晉身全球最富有的城市前5名。

最多上榜城市為美國



擁有最多上榜城市為美國，共有10個城市名列前50名，而第二最多上榜城市的國家是中國，分別就有北京、上海、深圳、杭州、廣州及香港，多於只有4個城市上榜的澳洲。

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