  • 25°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 15:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全球最富有城市排名 香港第7位 │ 13萬名百萬富翁 較新加坡少一半

個人增值 14:02 2023/04/20

分享：

分享：

不少人都認為香港是全世界富豪最多的地方之一，能夠長年保持競爭力吸引富翁落戶，但最新的全球百萬富翁（100萬美元）人數最多的城市排名顯示，紐約市位居榜首，香港排第7位，跑輸新加坡，亦不及東京和三藩市灣區。此外，香港百萬富翁的人數跌幅最大，億萬富翁人數亦不及部分內地城市，即看圖列排名詳情︰

    點擊圖片放大

移民顧問公司Henley & Partners(H&P)與環球財富情報公司New World Wealth發表報告，公布世界上最富有的城市，是紐約市擁有34萬名百萬富翁(持有可投資資產超過100萬美元或以上)；東京及三藩市灣區排第2及第3位，百萬富翁人數分別為29萬及28.5萬名；倫敦則跌至第四位。

新加坡百萬富翁較香港多近一倍

香港排第7位，百萬富翁人數有12.95萬名、億萬富翁(擁有10億美元可投資資產)有32名。百富富翁人數按年少27%，是上榜之中跌幅最大的城市。

新加坡作為富豪移民的首選目的地之一，常駐百萬富翁排名第5多，高出香港2位，當地百萬富翁則增長40%至24萬人，較香港多近一倍，不過香港的億萬富翁(32人)就略略比新加坡的27人多，至全球最多頂級富豪的紐約，億萬富翁就有58人。

北京上海與港差距拉近 

此外，香港百萬富翁的人數跌幅最大，比去年大跌27%，百萬富翁高淨值人士減少近13萬人。香港的排名經歷浮浮沉沉，由2012年的第4位，至去年不入前十，今年終於重回榜單第7位。香港目前雖然仍領先於北京和上海，但這兩個內地城市在過去10年的排名有所攀升，而10億美元富翁的人數亦已同時超越香港。北京和上海，分別位列8和9位，12.82萬及12.72萬個，和香港12.95萬的人數相當接近。

悉尼以12.69萬名百萬富翁排名第10位，報告指其過去20年中經歷強勁的財富增長，預計至2040年將晉身全球最富有的城市前5名。

最多上榜城市為美國

擁有最多上榜城市為美國，共有10個城市名列前50名，而第二最多上榜城市的國家是中國，分別就有北京、上海、深圳、杭州、廣州及香港，多於只有4個城市上榜的澳洲。

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？  亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略   

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

「有錢」和「富裕」原來有分別？5個關鍵差異 影響你的財富自由路
今日
「有錢」和「富裕」原來有分別？5個關鍵差異 影響你的財富自由路
銀行頻現内地旅客人龍 開戶成小紅書推介活動？揭秘内地人赴港開戶潮原因
2023/04/19
銀行頻現内地旅客人龍 開戶成小紅書推介活動？揭秘内地人赴港開戶潮原因
【電子支付】港人最愛支付方式 仍是信用卡 現金使用率與內地同樣低
2023/04/19
【電子支付】港人最愛支付方式 仍是信用卡 現金使用率與內地同樣低
【富豪榜2023】韓國富豪榜出爐 Samsung會長僅排第二 Kakao創辦人身家大減
2023/04/18
【富豪榜2023】韓國富豪榜出爐 Samsung會長僅排第二 Kakao創辦人身家大減
【百物騰貴】超市平均加價2.1%近10年最多　「柴米油鹽」邊樣加最多？
2023/04/17
【百物騰貴】超市平均加價2.1%近10年最多　「柴米油鹽」邊樣加最多？
東京 中國 紐約 深圳 上海 AR 美國 北京 倫敦 香港

下一篇文章

「有錢」和「富裕」原來有分別？5個關鍵差異 影響你的財富自由路

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ET財智Talk】加息周期將見頂？　資金湧入債市現投資機會？　聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署　4月24日晚上8時見！
【ET財智Talk】加息周期將見頂？　資金湧入債市現投資機會？　聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署　4月24日晚上8時見！
銀行頻現内地旅客人龍 開戶成小紅書推介活動？揭秘内地人赴港開戶潮原因
銀行頻現内地旅客人龍 開戶成小紅書推介活動？揭秘内地人赴港開戶潮原因
有多少錢才感覺「財務安心」? 近4成人認為起碼要有呢個數
有多少錢才感覺「財務安心」? 近4成人認為起碼要有呢個數
【政府暑期工】今年月薪加至$11,200　逾10部門空缺　把握申請尾班車！
【政府暑期工】今年月薪加至$11,200　逾10部門空缺　把握申請尾班車！
ICOCA將接入Apple Pay系統　海外Apple用家現在如何解決？教你綁定其他IC卡
ICOCA將接入Apple Pay系統　海外Apple用家現在如何解決？教你綁定其他IC卡
屋企人大花筒無錢交租 大學生上繳打工費 勸家人理性消費 反被批自私
屋企人大花筒無錢交租 大學生上繳打工費 勸家人理性消費 反被批自私
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款