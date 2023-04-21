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Foot Locker結業清貨低至4折 大灣區航空3次往返台北 $1890起

精明消費 07:30 2023/04/21

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Foot Locker：結業清貨 Nike/Jordan運動鞋低至4折

Foot Locker早前宣布關閉全球420間業務不達標的門市，預料本港6間分店將全線結業。Foot Locker網站現正減價，包括Nike、Adidas、Jordan、Vans、New Balance等鞋款，部分鞋款勁減600元。

官網：按此

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2. 大灣區航空：台北三套來回機票 1890元起

大灣區航空推出［飛行優惠套票］，由即日起至2023年5月10日，每位乘客只需1,890元起，即可購買三套香港至台北來回程機票，於2024年1月30日或之前出發，優惠票價更包括20公斤託運行李限額。

購買日期: 2023年4月19日 – 2023年5月10日
出發日期: 2023年4月19日 - 2024年1月30日
(最後一程必須在2024年1月30日前出發，而全程必須在2024年2月13日或之前完成)

官網：按此

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3.GODIVA：黑巧克力味軟雪糕/巧克力豆 買1送1

即日起至4月23日，黑巧克力味軟雪糕及巧克力豆買1送1，5款味道包括薄荷黑巧克力、咖啡牛奶巧克力、白巧克力、黑巧克力及牛奶巧克力。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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