婚姻是最大財務決定？名人親授致富心得︰容許某一類別「無限制消費」

白手起家的美國百萬富翁、紐約時報暢銷書《我會教你致富》的作者Ramit Sethi說，一般人很難意外致富。

想積累財富，通常要在如何投資金錢和時間方面做出犧牲和艱難決定。為自己制定易於遵循的準則，可使這些選擇更快，並助你堅持財富積累目標。

「就拿你在某個月必須做出的所有決定來説——我應該買這個嗎？我應該買那個嗎？我應該退回這個嗎？」Sethi在美國商業新聞媒體CNBC的專訪中說，「將它們匯總成一些簡單的理財規則，能讓做決定變得很容易。」

要注意的是，這些規則需要個性化，這樣你才能把資金花在真正重要或有必要的事情上。

如果你不確定從哪裏開始，Sethi自己的致富規則可以給你一些啟發。

規則1：將一部分收入用作儲蓄和投資

Sethi的理財規則之一是相當普遍的理財建議：將收入的一部分進行儲蓄或投資。這可以幫你建立應急儲蓄、最終致富，或實現另一個財務目標。

他表示，自己的一些理財規則很直截了當，比如儲蓄10%、投資20%。「你可以根據自己的情況調整數字。」

規則2：容許在某一類別無限制消費

「我的個人理財規則之一是在健康、書籍和朋友的募捐活動上無限制消費，」Sethi說，「這些活動對我來説都很重要。」舉例如，他總是為超過四小時的航班預訂較貴的商務艙。

Sethi說，你的規則可以是無限制地花費在健身課程上，甚至是早上的拿鐵咖啡，只要它們對你很重要，或能給你生活帶來更多快樂舒適。

這條規則不是限制性的，而其實是一種授權。在生活中，有沒有一些事你總會直接決定去做？如果有，請確保你能負擔得起。

但請謹記，「無限制消費」的重點，不是在這些事上大肆揮霍、導致信用卡債務增加，而是在預算中留出足夠空間，在某些類別的支出上寬鬆一些。

規則3：婚姻是最大的財務決定

你的理財規則不僅與財務有關，在某些活動和關係中投入時間和精力，也可成為理財規則。例如，應當從財務角度考慮婚姻、與合適的人結婚。Sethi認爲︰「『婚姻』是你會做出的最大財務決定，所以必須考慮周全。」

或者，你可以制定一個財富規則，讓你加深現有的關係，花更多時間與你所愛的人在一起。

Sethi說，「每天下午從學校接孩子」，可以成為一條財富規則。因為你需要有一個靈活的時間表和足夠收入，才能做到這一點。那就是一個很好的財富規則。

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