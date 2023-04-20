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【意外保險2023】物理治療保障邊間好？ 比較6款意外保險 僅2款賠足

保險 12:23 2023/04/20

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個人意外保險可保障因意外受傷而帶來的醫療開支，特別受熱愛運動的人士歡迎，家長亦常為蹦蹦跳的幼兒投保。不少投保人關心意外保險計劃中的個別治療方式保障，尤其是物理治療和跌打。今次就集中比較6款個人意外保險這方面的賠償，看看在不同情景下能否「Claim得足」。

個人意外保險與醫療保險有何分別? 賠償機制注意事項

消費者有時會分不清住院醫療保險、門診保險及個人意外保險的分別。就意外來說，醫療保險要求受保人入院才能得到實報實銷的賠償，但當意外未必嚴重到要入院，例如扭傷看物理治療或跌打等，受保人便不能能透過醫療保險索償，這時意外保險便可大派用場。部分門診保險囊括物理治療或跌打，但每年限額較低，保費亦比意外保險的為高。

購買任何保險，都要弄清楚其賠償機制。個人意外保險一般設有每年醫療費用限額（Medical Expense），這是各式各樣治療方式的保障總和，換句話說無論是物理治療、跌打或其他受保治療方式，均會瓜分這個限額。舉例來說，假如每年最高賠償額為10,000港元，投保人看了兩次物理治療，每次800港元，並看了一次約300港元的跌打，限額便會剩下8,100港元。

值得一提，各種治療方式例如物理治療和跌打等，均會獨立設有年度賠償上限。所以投保人如果特別關心個別治療方式，應留意該治療方式的賠償限制，例如每次治療的賠償上限、每年治療次數和賠償上限等。

一：物理治療賠償

假設物理治療費用一般大約800港元一次，10Life按此收費，比較6款意外保險計劃是否「賠得足」。

若受保人受傷，需接受8次物理治療，若每次費用為800港元，總費用則為6,400港元。然後，我們對照個人意外保險計劃中的賠償限額，計算產品的保障率。從表1可見，就物理治療個案，6款產品的保障率差異顯著，只有中銀集團保險、恒生的保障率達100%。

表1: 比較6款意外保險物理治療賠償保障（港元）
假設投保人士為35歲文職人士，因受傷而需接受8次物理治療，每次費用為800港元

    點擊圖片放大

值得留意，大部分意外保險均要求，在接受註冊物理治療師治療前，須先由註冊醫生建議或持有其轉介信。假如消費者為了物理治療開支保障而揀選意外保險，應考慮以下三大事項：

1.是否僅需要物理治療？如果需要多種治療，可能需要更高的醫療費用限額； 
2.平日物理治療的費用金額多少？假如較為昂貴，可考慮不設每次物理治療賠償上限的個人意外保險； 
3.尋求物理治療的頻率幾高？越容易運動出意外，可考慮賠償次數較高的個人意外保險。

二：跌打賠償

跌打賠償機制與物理治療類同，假設受保人需接受3次跌打治療，每次跌打費用為300元，總費用為900港元。如表2顯示，在指定情景下，有3款產品（Bowtie、兩款友邦）提供保障率100%。

表2: 比較6款個人意外保險的跌打賠償及保費（港元）

假設投保人士為35歲文職人士，因受傷而需接受3次跌打治療，每次費用為300港元

    點擊圖片放大

三：部分運動未必受保

相信不少人投保個人意外保險，是擔心因運動受傷而產生的醫療開支，或者外遊時想一試滑雪或潛水等較高風險運動。值得留意，個人意外保險對受保運動設一定限制，大部分都不會保障職業體育運動，一些運動例如滑雪、潛水和跳傘等亦未必受保。表３了列出多種運動的受保情況。

表3: 意外保險的不保運動及意外

（假設35歲人士投保）

    點擊圖片放大

四：職業

除了年齡，職業亦會影響個人意外保險的保費，部分職業甚至不受保。保費水平大致按以下4類工種由低至高排列第一是室內而非體力勞動工作，例如文職、行政人員、教師、醫生及律師等專業人士；第二是室內或室外而需少量體力勞動工作，例如銷售人員、餐飲業人士等；第三是室內或室外而需體力勞動工作，例如貨車司機、髮型師及廚師等；最後是高風險職業，例如地盤工人、送貨員、記者及紀律部隊等。

不過，每間保險公司對職業的劃分均不同，投保前宜仔細研究受保範圍或詢問相關保險公司。

最後，個人意外保險並非愈便宜必然愈好。意外始終屬於意料之外，受傷次數或治療時間或超過預期，投保人應關心保障程度。除了物理治療或跌打，部分意外保險還包括中醫針灸和脊醫等保障，甚至有住院現金等。明智的消費者還是要親自比較，揀選合適自己的產品。

註：  
1. 以上列產品中最接近指定情景的計劃作比較。  
2. 以上保費資料更新至 2023年4月13日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。  
3. 本文最後更新日期: 2023年4月13日。

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