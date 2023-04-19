Watches and Wonders 2023　 世界腕錶年度巡禮最終曲

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全球引頸以待的年度錶壇盛事Watches and Wonders 2023（鐘錶與奇蹟）高級鐘錶展較早前於日內瓦舉行，雲集40多個世界級錶牌，大會表示參與是次展會的零售商，共錄得超過8,000 場商務會談。而展會期間的酒店住宿登記亦達35,000人次，展會首5天的消費者人數亦增加了一倍，瑞士也用他們自己方法說好當地的故事呢！
珍貴錶面
每一枚腕錶，都是品牌、錶匠和設計師想表達的故事，透過錶面、錶殼和材質，把他們珍而重之的事情，透過報時提提用家，要珍惜的事情其實有很多。
環保圓舞 CHOPARD
自相繼搭載飛返計時機芯、高振頻機芯和飛行陀飛輪之後，Alpine Eagle系列今年推出配備小秒盤顯示的超薄錶款，更用上CHOPARD獨家研發，有80%為循環再造的 Lucent Steel 精鋼作材質。配上Monte Rosa Pink（羅莎峰粉紅色）錶面，其紋理質感盡顯優雅一面。
由錶面蔓延到錶殼 GRAND SEIKO
這次Masterpiece系列以鉑金錶殼和銀色錶面呈現了一片GRAND SEIKO為人熟悉的信州白樺木圖案之美。錶匠透過鏡面研磨技術在每個錶殼營造鏡面效果，再經由與Micro Artist Studio位於同一廠房的信州時之匠工房中，熟練雕刻師在每個錶殼上精心雕刻細長的個別溝紋，令白樺木圖案在腕錶上一體化。
深入灰調冰川 MONT BLANC
去年推出Iced Sea冰凍錶面深受歡迎，今年載譽歸來，推出全新灰色冰川圖案錶面，靈感來自白朗峰最大的冰川Mer de Glace。在冰川內封藏數千年的礦物在光線映照下，使冰川呈現灰色調，而冰川紋理使用一種幾乎被遺忘的「gratte-boise」古典工藝技術製作。
複雜功能簡約錶面 PARMIGIANI
上年PARMIGIANI 推出的Tonda PF系列追針兩地時腕錶是通過時針跳動，分別顯示當地時間和家鄉時間，今年全新研發的追針計時腕錶，則可以分別將分針前跳5分鐘和1分鐘，進行分鐘計時。而新作貫徹品牌純粹至簡的設計風格，就算複雜功能也能呈現讀時清晰容易的錶面，於9月發售。
用年月來個人化 BELL & ROSS
BELL & ROSS經常以青銅作錶殼材質，但鮮有配上珍珠白色錶面。是次錶殼物料為CuSn8青銅合金，由92%銅與 8%錫構成，其色澤與古老帆船及舊遊艇的配件顏色相近。特別之處是當錶主經年佩戴，隨年月過去會泛起獨一無二的銅銹，讓年月把腕錶「個人化」。
計時角力
腕錶除了報時，其另一源遠流長的功能是就是計時，來到2023年，在這技術白熱化的時候，錶牌又如何在計時功能上角力？又或為元祖計時復刻，好讓新一代錶迷認識，原來，很多技術在很多年靠前人默默研製而成！
彩虹飛返 ZENITH
今年ZENITH 復刻Pilot系列，更把旗下Big Date Flyback大日期飛返計時腕錶升級，採用全新版本的El Primero 3652型機芯，融入兩項新功能：大日期與飛返計時。其中Rainbow Flyback的分鐘計時盤採用相互交替的色彩搭配，更易於區分5分鐘時標。中央計時秒針和計時分針為亮橙色，向1997年面世的經典El Primero Rainbow腕錶致意。
反轉計時 JAEGER-LECOULTRE
品牌旗下的招牌系列，非Reverso莫屬。今年為此系列推出計時腕錶，添置全新860型機芯，將計時功能與逆跳分鐘及雙面時間顯示，以鏤空方式融匯於背面錶面。正面錶面沿用品牌的傳統特色，錶迷大可在錶冠兩側的兩枚計時按鈕，才知它是一枚計時腕錶，帶有金玉其外，厲害其中之意。
橙黑色計時 HERMES
H08系列是HERMES鐘錶創意總監Philippe Delhotal 於2021年設計，今年繼續把玩其枕形錶殼，以一塊過的多層複合（由碳纖維與石墨烯粉末構成）材質慢慢雕琢而成。其錶冠充任計時單按手把，可連續按下，來啟動、停止和歸零等3個計時功能。還有，怎能不提一望已知的HERMES橙色配色呢?
一年一錶 A. LANGE & SOHNE
在錶展只集中火力一個系列，是信心也是霸氣的表現，要說的是來自德國的A. LANGE & SOHNE。今年主題是2019年推出的首款自動上鏈計時碼錶Odysseus，這次推出精鋼新版，並配搭最新研發的L156.1 DATOMATIC型機芯，其功能就是可將中央計時指針歸零，而此腕錶製作過程極其複雜，限量發行100枚。
產品查詢：A. LANGE & SOHNE（2462 2538）、BELL & ROSS（bellross.com）、CHOPARD（2805 0777）、GRAND SEIKO（2736 0235）、 HERMES（2196 8028）、JAEGER-LECOULTRE（8200 3002）、MONTBLANC（2320 9215）、PARMIGIANI（2301 1112）、ZENITH（ 2111 4126）
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌