  • 25°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 20:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Watches and Wonders 2023　 世界腕錶年度巡禮最終回

博客 18:55 2023/04/19

分享：

分享：

全球引頸以待的年度錶壇盛事Watches and Wonders 2023（鐘錶與奇蹟）高級鐘錶展較早前於日內瓦舉行，雲集40多個世界級錶牌，大會表示參與是次展會的零售商，共錄得超過8,000 場商務會談。而展會期間的酒店住宿登記亦達35,000人次，展會首5天的消費者人數亦增加了一倍，瑞士也用他們自己方法說好當地的故事呢！

珍貴錶面

每一枚腕錶，都是品牌、錶匠和設計師想表達的故事，透過錶面、錶殼和材質，把他們珍而重之的事情，透過報時提提用家，要珍惜的事情其實有很多。

環保圓舞　CHOPARD

自相繼搭載飛返計時機芯、高振頻機芯和飛行陀飛輪之後，Alpine Eagle系列今年推出配備小秒盤顯示的超薄錶款，更用上CHOPARD獨家研發，有80%為循環再造的 Lucent Steel 精鋼作材質。配上Monte Rosa Pink（羅莎峰粉紅色）錶面，其紋理質感盡顯優雅一面。

Alpine Eagle系列 XPS 腕錶：錶徑41毫米，Lucent Steel精鋼錶殼，羅莎峰粉紅色錶面，搭載自家製L.U.C 96.40-L型自動上鏈機芯，動力儲存約65小時，Lucent Steel精鋼錶鏈，防水約100米。（$179,000 / CHOPARD／圖片：黃鑑江攝）

由錶面蔓延到錶殼　GRAND SEIKO

這次Masterpiece系列以鉑金錶殼和銀色錶面呈現了一片GRAND SEIKO為人熟悉的信州白樺木圖案之美。錶匠透過鏡面研磨技術在每個錶殼營造鏡面效果，再經由與Micro Artist Studio位於同一廠房的信州時之匠工房中，熟練雕刻師在每個錶殼上精心雕刻細長的個別溝紋，令白樺木圖案在腕錶上一體化。

Masterpiece 系列腕錶：錶徑38.5毫米，鉑金錶殼，人手雕刻白樺樹海溝紋錶面，搭載自家製9R02手動上鏈機芯，動力儲存約84小時，黑色鱷魚皮錶帶，防水約30米，限量50枚。（約$630,264  / GRAND SEIKO／圖片：黃鑑江攝）

深入灰調冰川　MONT BLANC

去年推出Iced Sea冰凍錶面深受歡迎，今年載譽歸來，推出全新灰色冰川圖案錶面，靈感來自白朗峰最大的冰川Mer de Glace。在冰川內封藏數千年的礦物在光線映照下，使冰川呈現灰色調，而冰川紋理使用一種幾乎被遺忘的「gratte-boise」古典工藝技術製作。

Iced Sea 系列腕錶：錶徑41毫米，精鋼錶殼，灰色冰川圖案錶面，搭載自家製MB 24.17自動上鏈機芯，動力儲存約38小時，精鋼錶鏈，防水約300米。（$25,400 / MONTBLANC／圖片：黃鑑江攝）

複雜功能簡約錶面　PARMIGIANI 

上年PARMIGIANI 推出的Tonda PF系列追針兩地時腕錶是通過時針跳動，分別顯示當地時間和家鄉時間，今年全新研發的追針計時腕錶，則可以分別將分針前跳5分鐘和1分鐘，進行分鐘計時。而新作貫徹品牌純粹至簡的設計風格，就算複雜功能也能呈現讀時清晰容易的錶面，於9月發售。

Tonda PF追針計時腕錶：錶徑40毫米，精鋼錶殼，銀沙灰手工雕刻格狀大麥粒璣鏤飾紋錶面，搭載自家製PF052自動上鏈機芯，動力儲存約48小時，精鋼錶鏈，防水約60米。（$250,000 / PARMIGIANI／圖片：黃鑑江攝）

用年月來個人化 　BELL & ROSS

BELL & ROSS經常以青銅作錶殼材質，但鮮有配上珍珠白色錶面。是次錶殼物料為CuSn8青銅合金，由92%銅與 8%錫構成，其色澤與古老帆船及舊遊艇的配件顏色相近。特別之處是當錶主經年佩戴，隨年月過去會泛起獨一無二的銅銹，讓年月把腕錶「個人化」。

BR 03-92 系列腕錶：錶徑42毫米，緞面打磨及拋光CuSn8錫青銅錶殼，珍珠白錶面，搭載自家製BR-CAL.302自動上鏈機芯，啡色小牛皮錶帶，防水約300米，限量999枚。（$35,100 / BELL & ROSS／圖片：品牌提供）

計時角力

腕錶除了報時，其另一源遠流長的功能是就是計時，來到2023年，在這技術白熱化的時候，錶牌又如何在計時功能上角力？又或為元祖計時復刻，好讓新一代錶迷認識，原來，很多技術在很多年靠前人默默研製而成！

彩虹飛返　ZENITH

今年ZENITH 復刻Pilot系列，更把旗下Big Date Flyback大日期飛返計時腕錶升級，採用全新版本的El Primero 3652型機芯，融入兩項新功能：大日期與飛返計時。其中Rainbow Flyback的分鐘計時盤採用相互交替的色彩搭配，更易於區分5分鐘時標。中央計時秒針和計時分針為亮橙色，向1997年面世的經典El Primero Rainbow腕錶致意。

Pilot 系列大日期飛返計時腕錶腕錶：錶徑42.5毫米，精鋼錶殼，黑色波紋錶面，搭載自家製El Primero 3652型自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，黑色Cordura效果橡膠錶帶，防水約100米。（$90,300 / ZENITH／圖片：黃鑑江攝）

反轉計時　JAEGER-LECOULTRE

品牌旗下的招牌系列，非Reverso莫屬。今年為此系列推出計時腕錶，添置全新860型機芯，將計時功能與逆跳分鐘及雙面時間顯示，以鏤空方式融匯於背面錶面。正面錶面沿用品牌的傳統特色，錶迷大可在錶冠兩側的兩枚計時按鈕，才知它是一枚計時腕錶，帶有金玉其外，厲害其中之意。

Reverso 系列計時腕錶：錶徑49.4毫米，精鋼錶殼，藍色陽光形飾紋錶面、鏤空錶面（背面），搭載自家製860型手動上鏈機芯，動力儲存約52小時，黑色小牛皮錶帶，防水30米。（$167,000 / JAEGER-LECOULTRE／圖片：品牌提供）

橙黑色計時　HERMES

H08系列是HERMES鐘錶創意總監Philippe Delhotal 於2021年設計，今年繼續把玩其枕形錶殼，以一塊過的多層複合（由碳纖維與石墨烯粉末構成）材質慢慢雕琢而成。其錶冠充任計時單按手把，可連續按下，來啟動、停止和歸零等3個計時功能。還有，怎能不提一望已知的HERMES橙色配色呢?

H08 系列計時腕錶：錶徑41毫米，多層複合材質錶殼，灰黑色錶面，搭載自家製H1837型自動上鏈機芯，動力儲存約50小時，橙色橡膠錶帶，防水約100米。（$119,800 / HERMES／圖片：黃鑑江攝）

一年一錶　A. LANGE & SOHNE

在錶展只集中火力一個系列，是信心也是霸氣的表現，要說的是來自德國的A. LANGE & SOHNE。今年主題是2019年推出的首款自動上鏈計時碼錶Odysseus，這次推出精鋼新版，並配搭最新研發的L156.1 DATOMATIC型機芯，其功能就是可將中央計時指針歸零，而此腕錶製作過程極其複雜，限量發行100枚。

Odysseus 系列計時腕錶：錶徑42.5毫米，精鋼錶殼，黑色錶面，搭載自家製 L156.1 自動上鏈機芯，動力儲存約50小時，精鋼錶鏈，限量100枚。（價格待定 / A. LANGE & SOHNE）

產品查詢：A. LANGE & SOHNE（2462 2538）、BELL & ROSS（bellross.com）、CHOPARD（2805 0777）、GRAND SEIKO（2736 0235）、 HERMES（2196 8028）、JAEGER-LECOULTRE（8200 3002）、MONTBLANC（2320 9215）、PARMIGIANI（2301 1112）、ZENITH（ 2111 4126

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮首部曲
2023/04/05
瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮首部曲
瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮第二部曲
2023/04/13
瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮第二部曲

你可能感興趣

瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮首部曲
15:49 2023/04/05
瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮首部曲
瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮第二部曲
12:49 2023/04/13
瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮第二部曲

最新專欄文章 更多

決戰未來　智能電動車Lexus RZ 450e
2023/04/14
決戰未來　智能電動車Lexus RZ 450e
瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮第二部曲
2023/04/13
瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮第二部曲
Barbour聯乘Palm Angels　推史上首件粉紅＋黃＋橙Wax Jacket
2023/04/12
Barbour聯乘Palm Angels　推史上首件粉紅＋黃＋橙Wax Jacket
Y-3突破造鞋技術　ITOGO球鞋5大部分完全捨棄膠水拼裝
2023/04/05
Y-3突破造鞋技術　ITOGO球鞋5大部分完全捨棄膠水拼裝
瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮首部曲
2023/04/05
瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮首部曲
消費資訊 消費種類 設計 鐘錶 日內瓦 鐘錶 時裝服飾

下一篇文章

兩孩家庭月月清 丈夫加按借400萬 支援內地生意 如何改善家庭理財？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

三大原因投資日本 今年投資亞洲不應「日本除外」
三大原因投資日本 今年投資亞洲不應「日本除外」
無卡支付涉詐騙多14倍 商戶宜善用AI+機械學習減欺詐
無卡支付涉詐騙多14倍 商戶宜善用AI+機械學習減欺詐
兩孩家庭月月清 丈夫加按借400萬 支援內地生意 如何改善家庭理財？
兩孩家庭月月清 丈夫加按借400萬 支援內地生意 如何改善家庭理財？
【高息儲蓄產品】保證回報4.08厘 6000元入場 10款港元短期儲蓄保險比較
【高息儲蓄產品】保證回報4.08厘 6000元入場 10款港元短期儲蓄保險比較
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
能源股能否維持上升動力？推動能源市場的5大趨勢應留意
能源股能否維持上升動力？推動能源市場的5大趨勢應留意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款