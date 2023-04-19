Watches and Wonders 2023　 世界腕錶年度巡禮最終回

全球引頸以待的年度錶壇盛事Watches and Wonders 2023（鐘錶與奇蹟）高級鐘錶展較早前於日內瓦舉行，雲集40多個世界級錶牌，大會表示參與是次展會的零售商，共錄得超過8,000 場商務會談。而展會期間的酒店住宿登記亦達35,000人次，展會首5天的消費者人數亦增加了一倍，瑞士也用他們自己方法說好當地的故事呢！

珍貴錶面

每一枚腕錶，都是品牌、錶匠和設計師想表達的故事，透過錶面、錶殼和材質，把他們珍而重之的事情，透過報時提提用家，要珍惜的事情其實有很多。

環保圓舞 CHOPARD

自相繼搭載飛返計時機芯、高振頻機芯和飛行陀飛輪之後，Alpine Eagle系列今年推出配備小秒盤顯示的超薄錶款，更用上CHOPARD獨家研發，有80%為循環再造的 Lucent Steel 精鋼作材質。配上Monte Rosa Pink（羅莎峰粉紅色）錶面，其紋理質感盡顯優雅一面。

▲ Alpine Eagle系列 XPS 腕錶：錶徑41毫米，Lucent Steel精鋼錶殼，羅莎峰粉紅色錶面，搭載自家製L.U.C 96.40-L型自動上鏈機芯，動力儲存約65小時，Lucent Steel精鋼錶鏈，防水約100米。（$179,000 / CHOPARD／圖片：黃鑑江攝）

由錶面蔓延到錶殼 GRAND SEIKO

這次Masterpiece系列以鉑金錶殼和銀色錶面呈現了一片GRAND SEIKO為人熟悉的信州白樺木圖案之美。錶匠透過鏡面研磨技術在每個錶殼營造鏡面效果，再經由與Micro Artist Studio位於同一廠房的信州時之匠工房中，熟練雕刻師在每個錶殼上精心雕刻細長的個別溝紋，令白樺木圖案在腕錶上一體化。

▲ Masterpiece 系列腕錶：錶徑38.5毫米，鉑金錶殼，人手雕刻白樺樹海溝紋錶面，搭載自家製9R02手動上鏈機芯，動力儲存約84小時，黑色鱷魚皮錶帶，防水約30米，限量50枚。（約$630,264 / GRAND SEIKO／圖片：黃鑑江攝）

深入灰調冰川 MONT BLANC

去年推出Iced Sea冰凍錶面深受歡迎，今年載譽歸來，推出全新灰色冰川圖案錶面，靈感來自白朗峰最大的冰川Mer de Glace。在冰川內封藏數千年的礦物在光線映照下，使冰川呈現灰色調，而冰川紋理使用一種幾乎被遺忘的「gratte-boise」古典工藝技術製作。

▲ Iced Sea 系列腕錶：錶徑41毫米，精鋼錶殼，灰色冰川圖案錶面，搭載自家製MB 24.17自動上鏈機芯，動力儲存約38小時，精鋼錶鏈，防水約300米。（$25,400 / MONTBLANC／圖片：黃鑑江攝）

複雜功能簡約錶面 PARMIGIANI

上年PARMIGIANI 推出的Tonda PF系列追針兩地時腕錶是通過時針跳動，分別顯示當地時間和家鄉時間，今年全新研發的追針計時腕錶，則可以分別將分針前跳5分鐘和1分鐘，進行分鐘計時。而新作貫徹品牌純粹至簡的設計風格，就算複雜功能也能呈現讀時清晰容易的錶面，於9月發售。

▲ Tonda PF追針計時腕錶：錶徑40毫米，精鋼錶殼，銀沙灰手工雕刻格狀大麥粒璣鏤飾紋錶面，搭載自家製PF052自動上鏈機芯，動力儲存約48小時，精鋼錶鏈，防水約60米。（$250,000 / PARMIGIANI／圖片：黃鑑江攝）

用年月來個人化 BELL & ROSS

BELL & ROSS經常以青銅作錶殼材質，但鮮有配上珍珠白色錶面。是次錶殼物料為CuSn8青銅合金，由92%銅與 8%錫構成，其色澤與古老帆船及舊遊艇的配件顏色相近。特別之處是當錶主經年佩戴，隨年月過去會泛起獨一無二的銅銹，讓年月把腕錶「個人化」。

▲ BR 03-92 系列腕錶：錶徑42毫米，緞面打磨及拋光CuSn8錫青銅錶殼，珍珠白錶面，搭載自家製BR-CAL.302自動上鏈機芯，啡色小牛皮錶帶，防水約300米，限量999枚。（$35,100 / BELL & ROSS／圖片：品牌提供）

計時角力

腕錶除了報時，其另一源遠流長的功能是就是計時，來到2023年，在這技術白熱化的時候，錶牌又如何在計時功能上角力？又或為元祖計時復刻，好讓新一代錶迷認識，原來，很多技術在很多年靠前人默默研製而成！

彩虹飛返 ZENITH

今年ZENITH 復刻Pilot系列，更把旗下Big Date Flyback大日期飛返計時腕錶升級，採用全新版本的El Primero 3652型機芯，融入兩項新功能：大日期與飛返計時。其中Rainbow Flyback的分鐘計時盤採用相互交替的色彩搭配，更易於區分5分鐘時標。中央計時秒針和計時分針為亮橙色，向1997年面世的經典El Primero Rainbow腕錶致意。

▲ Pilot 系列大日期飛返計時腕錶腕錶：錶徑42.5毫米，精鋼錶殼，黑色波紋錶面，搭載自家製El Primero 3652型自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，黑色Cordura效果橡膠錶帶，防水約100米。（$90,300 / ZENITH／圖片：黃鑑江攝）

反轉計時 JAEGER-LECOULTRE

品牌旗下的招牌系列，非Reverso莫屬。今年為此系列推出計時腕錶，添置全新860型機芯，將計時功能與逆跳分鐘及雙面時間顯示，以鏤空方式融匯於背面錶面。正面錶面沿用品牌的傳統特色，錶迷大可在錶冠兩側的兩枚計時按鈕，才知它是一枚計時腕錶，帶有金玉其外，厲害其中之意。

▲ Reverso 系列計時腕錶：錶徑49.4毫米，精鋼錶殼，藍色陽光形飾紋錶面、鏤空錶面（背面），搭載自家製860型手動上鏈機芯，動力儲存約52小時，黑色小牛皮錶帶，防水30米。（$167,000 / JAEGER-LECOULTRE／圖片：品牌提供）

橙黑色計時 HERMES

H08系列是HERMES鐘錶創意總監Philippe Delhotal 於2021年設計，今年繼續把玩其枕形錶殼，以一塊過的多層複合（由碳纖維與石墨烯粉末構成）材質慢慢雕琢而成。其錶冠充任計時單按手把，可連續按下，來啟動、停止和歸零等3個計時功能。還有，怎能不提一望已知的HERMES橙色配色呢?

▲ H08 系列計時腕錶：錶徑41毫米，多層複合材質錶殼，灰黑色錶面，搭載自家製H1837型自動上鏈機芯，動力儲存約50小時，橙色橡膠錶帶，防水約100米。（$119,800 / HERMES／圖片：黃鑑江攝）

一年一錶 A. LANGE & SOHNE

在錶展只集中火力一個系列，是信心也是霸氣的表現，要說的是來自德國的A. LANGE & SOHNE。今年主題是2019年推出的首款自動上鏈計時碼錶Odysseus，這次推出精鋼新版，並配搭最新研發的L156.1 DATOMATIC型機芯，其功能就是可將中央計時指針歸零，而此腕錶製作過程極其複雜，限量發行100枚。

▲ Odysseus 系列計時腕錶：錶徑42.5毫米，精鋼錶殼，黑色錶面，搭載自家製 L156.1 自動上鏈機芯，動力儲存約50小時，精鋼錶鏈，限量100枚。（價格待定 / A. LANGE & SOHNE）

產品查詢：A. LANGE & SOHNE（2462 2538）、BELL & ROSS（bellross.com）、CHOPARD（2805 0777）、GRAND SEIKO（2736 0235）、 HERMES（2196 8028）、JAEGER-LECOULTRE（8200 3002）、MONTBLANC（2320 9215）、PARMIGIANI（2301 1112）、ZENITH（ 2111 4126）