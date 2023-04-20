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【親子理財】敢一次過大筆錢給小孩嗎？可能有意外收獲

個人增值 08:30 2023/04/20

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小朋友零用錢的使用是他們學習理財的第一步，可以從中認識金錢、培養正確的儲蓄和消費習慣，家長可透過零用錢給小孩上理財啓蒙課。不過，教育方法非常重要，一旦用錯，容易弄巧成拙。以下列舉3個不太常規、但家長可以嘗試的方法︰

1. 嘗試一次過將大筆錢給小孩分配管理

如果將大筆錢一次過給小孩自己分配管理，相信很多家長會擔心小孩亂花錢，短時間内就會將錢用完，為了不浪費錢，一般都不會選擇這種方式。

其實，正是為了避免小朋友養成這種沒有規劃的習慣，更要嘗試放手給他們管理。例如，根據小孩年齡，將半個月或一個月的零用錢一次過給予他們，將給零用錢的周期拉長，讓小孩可以在這段時間内自由調配。如果他們提早用完這筆錢，就不會再得到額外的錢，直至下一次給零用錢周期。這樣能很好培養小朋友的消費習慣，並能培養預算的意識。

如果小孩處於小學期間，鑒於年紀還小，可以將給零用錢周期定在半個月左右，一個月大概給2次零用錢；中學期間，可以將零用錢周期拉長至1個月或1個季度左右；大學時期就可以延長至半年。這個時間分配不是標準，視乎每個家庭情況自行調整，核心觀念是拉長零用錢在小孩手中的時間，讓他們學會自行合理分配使用。

2. 嘗試設下固定金額

很多家長都認為錢在小朋友手中不安全，等每次小孩要用的時候，再根據要使用的數額來給予小孩，這樣容易造成小孩的依賴性，無上限地要求給予零用錢，造就理財壞習慣。其實最好是按照小孩年齡段，定一個固定金額，讓小孩自行決定如何消費，建立正確金錢觀念。例如，在小學期間，每個月固定給小孩200元，升到中學後，每個月上升至500元，但在整個小學階段或整個中學階段給與的數目都是固定的，最好不要每個月都變化。

3. 不要因為做完功課而獎勵零用錢

有些父母為了讓小朋友積極幫忙做家務，會承諾小朋友，做完家務之後給予一定數額的零用錢，又或者完成功課就獎勵多少錢，甚至會因小孩不刷牙或不吃飯而用金錢為誘餌。雖然這樣是將金錢觀念融入小朋友日常生活中，但久而久之，會令小孩混淆責任和金錢的概念。事實上，做功課和做家務都是他們原本要做的事情，不應該得到相應報酬。

可以適當改變一種教育方式，例如帶小朋友一起去超市，讓他們認識每樣物品的價錢，或者在出發購物前，將一筆錢和一張購物清單給小孩，讓他在預算範圍内買到所需要的東西。這樣既可以將理財觀念融入生活，也更具趣味性，最重要的是不會令小孩養成不良的理財觀念。

如何與3-18歲小孩談「錢」？各年齡對應不同理財觀念教育

學習3S理財法 4個故事教孩子避免過度消費

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