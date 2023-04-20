「有錢」和「富裕」原來有分別？5個關鍵差異 影響你的財富自由路

1.金錢心態

有錢人可能將金錢視獲得想要的東西的一種手段。 金錢幫助他們過上特定的生活方式，他們可能更傾向於短期地看待自己的財務狀況。 例如，根據收入被認為是富有的，並且仍然靠薪水生活。 富裕的人 反且將金錢視為實現短期和長期財務目標的工具。他們可能不太關心自己的錢能買到什麼，而是如何用錢創造額外的財富。

2.消費習慣

有錢人士花錢的方式可能與富人花錢的方式大不相同。有錢的人可能喜歡花錢買漂亮的衣服、汽車或度假。 他們不會遵守嚴格的預算或密切跟踪他們的支出。 富裕的人 更願意購買可能長期保值或升值的物品，例如美術、房地產或高端珠寶。通過將錢花在這些類型的資產上，可以增加自己的淨資產和財富。

3.生活費用和債務

有錢人亦可能會因生活而增加信用卡開支，或生活成本高於平均水平。例如可能有一輛或多輛汽車、或支付孩子參加昂貴的課外活動。 富裕的人則 較有可能只將信用卡視為一種便利，而不是為生活提供資金的手段。他們的生活成本可能更高，但他們有更高的收入足以維持。如果有債務，亦是可能是與財富增值的資產有關，例如房屋、遊艇或汽車收藏。

4.收入

有錢人士收入可能僅來自一兩個來源。 例如從事的全職工作或經營企業，其 收入通常完全取決於他們從事某種工作來賺錢。富裕人士通常擁有不止一種收入來源。他們可能也要從工作中賺錢，但同時也從投資、商業投資或諮詢中獲得收入，當中一些收入來更是被動的，意味著富裕人士不需要做太多或根本不需要工作來賺錢。

5.儲蓄和投資

有錢人已經擁有應急基金，並通過或類似的計劃為退休投資。亦有投資戶口 用於交易股票、交易所交易基金或加密貨幣。部份會和 財務顧問合作。

富裕的人 會有擁有廣泛的投資組合，包括商業房地產、企業控股、對沖基金、黃金和貴金屬、藝術品或美酒。 有財務顧問和/或私人財富管理機構為他們建立投資組合和進行合適的投資，以增加財富的建議。

如何先有錢，後 富裕 ?

想由純粹的有錢變成富有人士，就需要一個理財計劃。 儘快開始計劃就會有有更長的時間來實現財富目標。 即使起步較晚，仍有可能達到人生首個100萬或更多的資產。 以下是積累財富的一些關鍵步驟:

分散投資

多元化使能夠管理風險及獲取想要的回報水平。 如果到目前為止只投資過股票，可以考慮如何拓寬「視野」。 例如，房地產可以很好地對沖通貨膨脹，並隨著時間的推移產生穩定的被動收入。

精簡支出和債務

輕率的花錢或超出預算的開支，加上高額債務，都會成為財富增長的重大障礙。 如果沒有遵守每月預算或背負著大量債務，那麼在這些方面的改善可以幫助你更接近富裕狀態。

設定明確的目標

對富有的意義，每個人都不同。記住，特定的目標很重要。例如，你相信擁有1000萬就是富有，透過逆向思維就可找到你達到目標所需的步驟。制定的目標越具體，就越容易將分拆為每步可操作的步驟。

重新思考你的心態

對金錢的看法會影響積累財富的能力。如果你只對於能在今天如何花費金錢感到興趣，那麼就很難弄清楚如何運用金錢的長遠價值，在五年、十年或二十年後把想要的目標實現。培養致富心態，才能更容易地培養增加財富所必需的行動和習慣。

有錢與富有之間的差距不僅僅是收入或資產淨值， 還反映兩者如何看待及管理其財務生活的方式。 了解兩者之間的區別可以幫助大家搞清楚自己掌管金錢及建立財富的最終目標。

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