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【電子支付】港人最愛支付方式 仍是信用卡 現金使用率與內地同樣低

精明消費 17:22 2023/04/19

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香港人愛購物消費，當去到吃飯買東西付錢時，人人都總會有「一卡在手」。有調查發現，本地超過一半店內消費都是透過「碌卡」，雖然目前信用卡仍是支付主流，但預料到2026年電子錢包會有望取代信用卡，成為本港最受歡迎的網上交易支付方式；而即時交易的A2A（帳戶對帳戶）支付及其他新興大勢，未來數年開始崛起。即看最新發現︰

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店內消費  信用卡多電子錢包一倍

金融技術解決方案供應商FIS旗下Worldpay發表《全球支付報告》，發現香港支付趨勢，信用卡仍是主要的支付方式，在去年電商市場的支付佔比達41%，亦佔店內消費市場份額55%。消費券帶動電子錢包普及，港人最常用的錢包包括4大消費券平台(如上圖所示)。預計最受歡迎的網上支付方式，電子錢包(37%)到2026年有望取代現時的信用卡(34%)地位。增長最快的店內消費支付方式，同樣亦是電子錢包支付。

現金使用率僅10%  料降至6%

至於現金方面，香港現金佔店內消費市場份額的10%，在亞太地區中現金使用率算低，相比起內地(8%)相差不遠，最常用現金的亞太地區，分別由泰國(56%)、日本(51%)、越南(47%)位列頭三甲，香港則後於新加坡(19%)、南韓(11%)等，未來現金使用率將大幅下降，預計至2026年香港現金使用比例，將進一步降至6%。

隨着香港推行即時支付方案轉數快，報告指A2A支付帳戶嶄露頭角，電子商務交易價值近一年的增加達35%，去年亦佔電子商務市場支付佔比15%，預計到2026年會再升至18%。雖然主打「先買後付」的新加坡初創Atome上月退出香港市場，但本地先買後付(BNPL)的電商支付額預計將上升1.56倍，從2022年的2.58億美元增加至2026年的6.59億美元。

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