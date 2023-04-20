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Philips陳列品開倉 低至3折 美思工房廚具$1起

精明消費 07:30 2023/04/20

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Philips：陳列品開倉 低至3折

即日起至4月22日，飛利浦陳列品開倉勁減，精選貨品低至3折，電風筒80元起、濾水器180元起、蒸汽燙斗低至140元。

時間：早上10時30分至晚上7時
地點：九龍觀塘成業街16號怡生工業中心AB座地下1-4號鋪 (亦可經駱駝漆大廈直入到尾）

    點擊圖片放大

2. 美思工房 x 先施百貨：廚具清貨勁減 1元起

即日起至4月23日，美思工房於旺角先施百貨 Sincere舉行清貨勁減活動，每日限量發售款式不同，廚具震撼價低至一折，更有人氣鍋具以1元限量發售。不過要留意，1元鍋具發售將會以派籌形式進行，10:45分就開始派籌，有籌號先買到1元廚具。

限量產品售賣日期：即日起至2023年4月23日
籌號發放時間：每日早上10時45分
店舖開店時間：每日早上11時正

    點擊圖片放大
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3. 759 阿信屋：急凍/冷凍精選

即日起至4月30日，759阿信屋精選急凍產品優惠，法國鷄肉腸兩件18.8元（原價：13.8/件）、壹畜熱香腸兩件75元（原價：54.5/件）、急凍虎蝦肉熱賣速銷價48元（原價：48元/件）。

    點擊圖片放大
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撰文：hket小編

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