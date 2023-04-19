信貸評分都成擇偶標準？ 5大年輕人的新型理財原則

隨著社會的發展，不同年齡段人士對擇偶標準和金錢原則都有較大差異，Z世代（18歲-26歲）和千禧一代（26歲-42歲）正在「改寫」傳統的金錢觀念，與另一半相處中，他們更偏向於獨立處理財務，但在擇偶過程中，也較看重對方的經濟條件，以下將列舉5大年輕人的新型金錢原則。

1.約會前會了解對方經濟狀況

根據2017年Bankrate的調查，十分之四的美國成年人覺得對方個人信貸評分會影響對這個人的興趣，當中包括50%女性和35%男性同意這個説法，年長的千禧一代表示，信貸評分較低會側面呈現一個人的消費習慣，從而影響約會。



薪酬是老一輩非常禁忌談論的問題，根據2022年Bankrate 調查，42%的Z世代和40%的千禧一代與其他人分享他們的薪資信息，而X世代和嬰兒潮一代的這一比例分別為31%和19%。



2.會保守個人財務秘密

根據Bankrate最近一項調查顯示，大概有63% 已經結婚或與另一半同住的Z世代曾經有隱瞞過對方關於自己的財務狀況。此處提到的財務秘密是指，例如隱瞞自己比別人花費更多，或不告知對方自己的信用卡貸款或銀行戶口存款。



其中，年齡越大的人士更偏向於與另一半公開自己的財務狀況，調查中發現，僅有29%的X世代(43歲至58歲）和嬰兒潮一代（59歲至77歲）曾經向另一半隱瞞自己的財務狀況。



3.和另一半分開管理財務

年輕一代通常偏向於與另一半分開管理賬戶，不會將雙方賬戶放在一起管理，Bankrate調查發現，Z世代獨立管理財務賬戶的人數是X時代和嬰兒潮一代人數的兩倍。相反，年長一代更傾向於與另一半合併管理賬戶，調查發現，45% X世代和半數嬰兒潮一代選擇合併管理，僅有26% Z世代和33%千禧一代選擇合并。



很多人喜歡獨立管理賬戶，因為這樣可以更自由分配資金，例如，支持自己的愛好、日常逛街、買禮物及與朋友聚會等，如果雙方都是這種想法，這樣也不是一種不好的做法。對於是否選擇公共賬戶，雙方都要明白，合併後不能在不通知對方下取錢，並且雙方要有共同的金錢目標，否則合併使用會存在挑戰。



4.會因經濟問題 推遲人生大事

根據香港政府統計處2021年數據，男性普遍初婚集中在30-34歲，女性初婚普遍是25-29歲。而追溯至1986年，男性25-29歲初婚的人數最多，女性在20-24歲初婚的人數更多，可見結婚年齡不停推遲，總體結婚人數也在逐年遞減。



據Bankrate報道，美國政府統計處數據也有相同趨勢，隨著時間推移，大家選擇結婚的年齡逐年推遲。根據2022年Bankrate調查顯示，14%Z世代和13%千禧一代推遲結婚是經濟原因，而因為經濟原因推遲的X世代和嬰兒潮一代總共僅佔5%。

新時代當下，很多傳統的金錢原則可能不再符合時勢，很多年輕人更偏向選擇和另一半分開管理財務，一定程度上雙方都更有資產配置的自由。每個人的金錢目標各異，分開管理也有助於實現各自目標，也能減少雙方因金錢目標不一致的爭吵。

同時，隨著物價逐年飆升，財務壓力和置業壓力無疑成為年輕人考慮婚嫁的阻礙，雖然對方經濟能力也成為影響兩人發展的因素，不過在香港而言，大家可能不會特意去查閲約會對象的信貸評分或人工。

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