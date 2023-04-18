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保險公司推「醫療通」　安排來港住院 吸跨境高端客 限一年1次、費用自付

保險 18:31 2023/04/18

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在香港開關之後，不少內地旅客特意訪港就醫或購買保險產品。友邦今天公布，最新推出「一站式腫瘤支援服務」和「健康統籌服務」，同時整合現有的6大服務，為訪港高端客戶推出「友邦醫療通」，希望可以簡化內地與香港兩地就醫的過程。

該公司介紹，友邦醫療通是市場首個集結大灣區醫療資源、全方位高端跨境醫療支援的服務。事實上，不少保險公司也為港人提供在內地急救醫療的計劃，支援內地客來港治療的服務則較少見。而友邦醫療通這項服務，只適用於持有「至尊明珠醫療計劃」、「亞洲至尊明珠」醫療計劃、「尊裕明珠」醫療計劃、「尊顯明珠」醫療附加契約及「富泰醫療計劃」系列之有效保單的受保人。

友邦是次宣傳主打「一站式服務」，為有需要到香港接受醫療服務的高端客戶提供所需行政支援，包括給予進行有關治療之醫院的建議、安排預約及統籌住院、機票或火車票、在香港的轎車接送、酒店住宿、專員陪同辦理入院及出院手續等等。值得留意的是，行政支援以外，以上項目的所有實際支出須額外收費並需由用戶自行負責。

統籌服務每年一次　額外收費須自行負責

理論上，每位客戶12個月內只能使用健康統籌服務1次，但如果就同一診斷結果之病症需於香港繼續療程，則可於啓動健康統籌服務日期起計12個月內重複使用。同時，相關的腫瘤醫療服務則由港怡醫院或香港綜合腫瘤中心提供，項目（包括但不限於初步診症費用）或須額外收費並需由用戶自行負責。

在最新兩項服務以外，友邦醫療通尚有6項現有服務，包括「綠色醫療通道」、「個人療程管理服務與復康管理」、「專科網絡」、「出院免找數服務」、「環球緊急支援服務」及「AIA Vitality 健康程式」。除「出院免找數服務」、「專科網絡」及「 AIA Vitality 健康程式」 外，均由友邦香港指定服務供應商在香港提供，並不適用於澳門區域。

友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯表示，香港的醫療服務向以專業見稱，吸引不少中國內地客戶選擇來港就醫，該行明白他們並不悉本地醫院和醫生，同時又要處理來港的繁瑣安排等問題，所以針對這些赴港就醫的痛點，推出友邦醫療通。透過AIA的伙伴網絡，集結多家本地醫療機構的服務，並由專人提供跨境協助，幫助客戶接通香港的醫療資源。

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欄名 : 保險快訊

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