【富豪榜2023】韓國富豪榜出爐 Samsung會長僅排第二 Kakao創辦人身家大減

韓國潮流在世界各地的流行，不過韓國經濟依賴出口， 2022 年經濟增長 2.6%，韓股是過去 12 個月亞洲表現最差的市場之一。由於利率上升及科技產品需求下滑，當地股指下跌 9%，科技產品又佔該國出口總額的三分之一，韓國只有少數人的財富有所增加。 2023 年福布斯韓國 50 富豪榜上，大亨們 的財富總額從一年前的 1300 億美元，下降 18% 至 1060 億美元。

韓國首富

▲ 私募股權億萬富翁的金秉奏(Micheal Kim)，首次位居榜首，以 97 億美元的資產成為今年第一位，其 MBK Partners 管理著超過 260 億美元的資產，財富增加 20 億美元，是當地最大的贏家。

▲ 去年 10 月成為三星電子行政總裁的繼承人李在鎔(Jay.Y Lee)連續第三年位居第二，即使對存儲芯片和智能手機的需求下降，使他的財富從去年92 億美元減少到 80 億美元，他仍然保持地位。

▲ 醫藥巨頭徐廷珍(Seo Jung-jin)，由 69 億美元跌至 57 億美元，但他的財富仍升至第 3 位。

▲ 韓國遊戲公司Smilegate創辦人權赫彬(Kwon Hyuk-bin) 排名第四，該公司繼 2008 年與中國互聯網巨頭騰訊合作後，發布了受歡迎的遊戲《穿越火線》，估算他有5.2億美元資產，比去年減少1.7億。

▲ 南韓通訊公司Kakao創辦人金範洙(Kim Beom-su)，受到股價影響，排名由去年的第一位大跌至第五位，身家幾乎減半至 50 億美元。

私募股權億萬富翁的 金秉奏(Micheal Kim) ，首次位居榜首，以 97 億美元的資產成為今年第一位，其 MBK Partners 管理著超過 260 億美元的資產，財富增加 20 億美元，是當地最大的贏家。

此外，去年 10 月成為三星電子行政總裁的繼承人 李在鎔(Jay.Y Lee) 連續第三年位居第二，即使對存儲芯片和智能手機的需求下降，使他的財富從去年92 億美元減少到 80 億美元，他仍然保持地位。另外，醫藥巨頭 徐廷珍(Seo Jung-jin) ，由 69 億美元跌至 57 億美元，但他的財富排名仍升至第 3 位。

南韓通訊公司Kakao創辦人金範洙(Kim Beom-su)，受到股價影響，排名由 去年的第一位大跌至第五位，身家幾乎減半至 50 億美元。韓國遊戲公司Smilegate創辦人權赫彬(Kwon Hyuk-bin) 排名第四，該公司繼 2008 年與中國互聯網巨頭騰訊合作後，發布了受歡迎的遊戲《穿越火線》，估算他有5.2億美元資產，比去年減少1.7億。

此外，加密貨幣市場的低迷，亦使去年才上榜的 韓國加密巨頭Dunamu董事長宋智亨(Song Chi-hyung)，其 財富大幅縮水 74%，Dunamu 為韓國交易量最大的加密貨幣交易所去年排名第 9 位的他，以 9.5 億美元身家跌至第 41 位。

韓國今年有四人重返富豪榜單，其中包括以 11 億美元淨資產排名第 31 位的李在鉉。他領導的食品娛樂集團 CJ Group 的控股公司 CJ Corp. 的股票因健康和美容連鎖店 CJ Olive Young 上市的前景而上漲。

今年在韓國當地 上榜的富豪，資產最低門檻為 8.3 億美元，低於去年的 9.5 億美元。 估值是基於截至 4 月 7 日市場收盤時的股票價格和匯率， 福布斯 實時淨值反映不同的估值。該排名列出了個人和家庭財富，亦包括親屬之間共享的財富。

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