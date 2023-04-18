三大原因投資日本 今年投資亞洲不應「日本除外」

延續上星期關於日本央行的話題，儘管筆者相信新行長任內改變部分貨幣政策的機會較高，以及其於就任典禮中的說話不能完全代表未來政策方向，但短期內日本貨幣政策仍應該維持一定的寬鬆程度，投資者應注意日央行貨幣政策與歐美地區的貨幣政策正處於不同的時區之中，日本的貨幣政策是刺激性而非緊縮性，這對日本經濟帶來的影響與歐美地區不同，所以日股的表現很可能會與歐美為主的環球成熟市場出現分岐。

日本3大利好︰貨幣寬鬆、通脹回軟、消費增長

日本核心通脹仍然上升，但整體通脹卻開始回軟，而日本最新工資春鬥的結果高於預期，代表日本打工人士真實收入增加。據觀察新聞報導，日本解封後遊客有增無減，帶動日本內部消費增長，所以日股今年是一個內部消費的故事，表現很可能優於歐美地區。即使通脹上升，甚至新行長更改利率曲線控制政策，但日股與通脹及債息存在正向關係，一樣應該受惠。一般投資市場上分開了亞洲日本除外及亞洲包括日本的分界，但今年投資亞洲地區，選擇亞洲包括日本的勝算應該較高。

油組「忽然」減產其實有先兆

這兩星期市場其中一個最熱的題目就是產油國組織（OPEC+）「忽然」決定減產，帶來油價急升。所謂忽然並非無先兆，事實上市場一直等待真正的OPEC+ Put。這一段時間因為經濟增長不足以及其他原因，導致石油庫存上升，這自然使油價受壓，相信產油國組織減產最終會消化庫存，改變目前的供求關係。從歷史數據上看，油組增減產一直與油價有正向關係，相信即使加入了新能源的發展，暫時仍難以改變這種影響。然而油價上升，歷史上亦將引致歐美央行加息。目前雖然加息週期已屆尾聲，但5月繼續加息的機會則因油價上升而增加，繼續加息就會導致經濟增長放慢，所以目前油價是處於經濟需求與減少供應這兩個動態因素之中。

可趁OPEC+ Put入市

投資者在油價高升了之後往往擔心油價是否已經升完，與其估計何時完結，不如瞭解這兩個動態因素，趁油價再因為市場憂慮需求不足而回調時，藉OPEC+ Put支持而入市，好好利用這兩個因素帶來的變化。惟減產就算已出現，相信除非出現明顯的經濟衰退，否則紐約油價也不會重回早前66美元的低位。油價早前於75美元出現裂口上升，整個裂口75-80美元都是支持區，技術上當然以75美元為最重要的支持水平了。

【關於作者】高耀豪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師，擁有豐富投資及財務策劃知識和經驗，以環球宏觀因素結合技術分析追蹤市場變化，掌握股票、債券、外匯、商品等市場走勢，協助投資者捕捉機遇。

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