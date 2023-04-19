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MTR分5月3日到期　積分點換最化算？ 教你配合消費券賺免費車程

精明消費 15:06 2023/04/19

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港鐵的手機應用程式「MTR Mobile」，不但可以查詢乘車和車站資訊，更可以透過消費儲積分，兌換禮品、購物及乘車優惠。賺取及使用MTR積分的期限約半年，今期賺分推廣期將於4月30日完結，積分將於5月3日到期，過後未用的積分將會「清零」。隨港府上周派發新一期消費券，讓我們來看看如何配合消費券賺取MTR分，兌換免費車程。

港鐵的MTR積分沒有一個指定的兌換比例，只可以按照現有的禮品、購物及乘車優惠的條件換領；或者在港鐵網上商店消費時，將MTR分兌換為折扣金額，每400 MTR分等於1元，最高可扣減交易金額的30%。

積分點換最化算？

在3大範疇當中，以積分兌換乘車優惠則最實際，包括以3,000 MTR分換取港鐵10元車費折扣優惠，以及用6,000 MTR分兌換免費乘搭港鐵本地單程車程（機場快綫、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外）。

餐飲類方面，以6,000 MTR分兌換原味家作30元電子小食券，或者以12,000 MTR分免費換領原味家作的電子湯券（價值65元）都不錯，這兩項選擇貼近上述免費搭車的價值（以屯門往柴灣、使用八達通單程車資28.7元計算）。

如果手上的積分較多，搭車和餐飲優惠不合你心意，也可以考慮兌換電影戲票，目前有以下選擇：

所需MTR分 戲院 使用期限
14,000 青衣城 - 影藝戲院2D電影電子禮券 2023年12月31日
22,000 The LOHAS康城 - 英皇戲院2D電影禮券 2024年1月31日
25,000 將軍澳Popcorn STAR Cinema 2D電影電子禮券 2023年11月30日
25,000 MCL德福戲院2D電影戲票 2023年12月31日

如何賺取積分？

用戶主要有4個方法賺取MTR分，分別為搭港鐵（包括購買全月通加強版、購買機場快綫車票及旅遊票，須用已連結的八達通、連結至MTR Mobile的指定電子付款方式或港鐵都會票）、港鐵商場消費、車站商店消費及港鐵網上商店消費。在賺分推廣期內，搭港鐵每1元可賺取5 MTR分，其他消費則是每1元等於1分。

事實上，港鐵2021年起跟滙豐銀行合作，每1元滙豐「獎賞錢」可兌換為300 MTR分，兌換數目不設上限。即要換取港鐵10元車費折扣優惠（3,000 MTR分），就需要10元獎賞錢。以滙豐最基本的1X獎賞錢回贈比率計算，憑該行信用卡簽賬每250元可獲取1元獎賞錢，意味要消費2,500元才能得到足夠積分換取港鐵10元車費折扣優惠，成本不低。不過，滙豐信用卡不時推出簽賬回贈優惠，用戶可以留意相關銀行的消息。

如何配合消費券賺取更多優惠？

隨港府上周派發新一期消費券，使用已連結MTR Moblie的八達通的市民，就可以配合消費券及港鐵積分計劃，賺取乘車優惠。舉例說，用戶在4月24日（下周一）起，以八達通購買5月份的屯門 - 紅磡全月通加強版（600元），一次過賺取3,000 MTR分，已經足夠換取港鐵10元車費折扣優惠。

■自助登記步驟■

如果你毋須買月票，又是選擇八達通以外方式領取消費券，就可以透過以下這兩種方式賺分：

1: 在港鐵車站參與商戶消費滿30元，然後透過MTR Moblie自助登記功能，上載消費收據

2: 在港鐵商場參與商戶消費滿200元後，選擇自助登記或於所消費之商場的推廣活動攤位出示二維碼

最後再提提大家，今期賺分推廣期將於4月30日完結，積分將於5月3日到期，過後未用的積分將會「清零」，記得及時兌換，不然就會浪費。

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