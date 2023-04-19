acer滿$3000送$3000網店優惠券 Thermos膳魔師用消費券享折上折

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. acer：買滿3000元送3000元網店優惠券

為響應政府消費券，即日起至4月30日，只要在Acer網店購買任何產品滿3000元，即送3000元Acer網店優惠券。



Acer送出3,000元電子現金券分兩期使用：

第一期電子現金券：4月16日至7月31日

第二期電子現金券：8月1日至10月31日



其中1500元電子現金券包括500元桌上電腦、500元筆電、150元螢幕(優惠價高於2,000元，即可使用)、300元Acerpure產品當中唔包括濾芯、 50元品牌配件。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

2. Thermos 膳魔師：消費券/電子消費 折上折優惠

即日起至4月23日，網店同專門店除有正價8折優惠之外，使用電子消費方式結帳有折上折優惠，淨值滿500元減100元，滿1000元減200元，滿1500元再減300元。

▼ 點擊圖片放大

3. 元朗冰室：尖沙咀店 金妹早餐 半價優惠

即日起至4月23日，於每天上午8時至11時，惠顧金妹早餐，即可獲半價優惠。



地址：尖沙咀金馬倫道48號中國保險大廈地下A2號舖

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App