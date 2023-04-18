能源股能否維持上升動力？推動能源市場的5大趨勢應留意

能源業在過去兩年的表現出眾。然而，能源股是否可以維持上升的動力？這是許多投資者心中的疑問。投資者在審視投資選項時，應留意以下推動市場的五大趨勢。

石油股具備長遠投資價值

我們認為石油股正處於多年牛市的早期階段，但這並不代表以石油股主導的能源業將直線上升。過程將受不同的短期因素影響，其帶來的影響或會大於長期供求趨而造成不同的微型週期。然此，我們認為未來三至五年仍存在投資機會。

中國重新開放將推高石油需求，同時石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）將產量減至低於供應目標，加上美國頁岩油庫存下降，石油市場出現結構性供應短缺，供應量需要數年時間才能趕上需求。以上種種因素應可支持油價維持於每桶70美元以上。

石油公司首要支出︰維持股東回報、勘探成本上升

石油公司的業務模式已經從集中推動高增長及產能再投資，轉為增加派息及加強資本紀律，而此趨勢似乎將會延續。部分石油生產商在過去12個月錄得歷來最強勁的資產負債表以及破紀錄的現金流，而德勤（Deloitte）2022年的調查顯示，在美國前100家油氣公司中，近40%高層表示，減債和股東回報是他們配置資本的首要目標。

此外，由於優質的石油儲備已經耗盡，我們需要在更偏遠地區進行鑽探，導致勘探成本上升，並需要更多專業知識。同時，石油服務成本亦隨著通脹而走高，成本結構上升對整個行業造成影響。

《降通脹法案》將推動潔淨能源的投資

2022年《降通脹法案》將3,690億美元的聯邦政府撥款用於潔淨能源的稅務優惠、貸款及消費者與商業補貼，有望令投資於碳封存及潔淨氫能等領域的回報更具吸引力。

此項法案在未來十年或有助於推動一系列資本開支。然而，儘管投資氣氛樂觀，部分公司仍然保持謹慎，因為他們意識到政策重點可能隨著政府更替、成本考慮等各種原因轉回支持化石燃料。

歐美公司採取的減碳策略不盡相同

不論在哪個地區，油氣公司都在尋找新方法減少其業務中的碳排放。

歐洲油氣公司正積極尋找化石燃料業務的替代品，而美國公司則主要聚焦於如何從現有業務中除碳，他們專注利用碳封存（即以固體或液體形式保存在大氣中清除的二氧化碳）等策略，而非尋求能源結構多元化。

值得一提的是，歐洲公司同樣受惠政策支持。歐盟委員會於2022年3月通過REPowerEU計劃，將近2,100億歐元的新投資用於歐盟的潔淨能源。該法案為與再生能源和低碳天然氣供應商的新能源合作夥伴關係、潔淨氫能項目及太陽能和風能建設提供資金。

個別石油公司估值吸引

市場普遍認為，加拿大阿爾伯達地區的油砂生產成本很高，但實際情況正在發生變化。過去20年來，當地的石油生產成本已經下降。這些資產具備壽命長、低衰退的特質，意味著維持營運所需的資本密集度相對低於美國同業，並且能賺取可觀的自由現金流。此外，鑑於投資者對環境的憂慮和生產每桶油砂的高碳強度，加拿大油砂股的估值通常低於美國勘探及生產公司。

同時，個別美國和歐洲的石油巨頭正遵循數十年來最嚴格的資本紀律營運，即使油價從目前的價格回落，股息亦可為投資者提供部分緩衝。估值方面，儘管歐美公司的業務特徵非常相似，但歐洲石油巨頭的市盈率遠低於美國同業。

【關於作者】李樂鳴是資本集團的投資總監，擁有12年金融從業經驗，並於2021年加入資本集團。在加盟前，他曾在霸菱(Barings)擔任客戶投資組合經理，專注於亞洲及中國大陸股票。此前曾擔任滙豐環球投資管理股票產品專員。李先生擁有香港科技大學工商管理 (專業會計學及市場學) 學士學位。現駐香港工作。

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